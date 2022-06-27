مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الاهلية وجامعة سرت الليبية، امس الأحد 26-6-2022، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز آفاق التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين والعمل المشترك لتطوير العملية التعليمية.

ووقع الاتفاقية رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان ورئيس جامعة سرت الاستاذ الدكتور حسن الشاطر، بحضور أعضاء الوفد الليبي الذي ضم المستشار الثقافي بالسفارة الليبية الدكتور أحمد الدويك، ونائب رئيس جامعة سرت الاستاذ الدكتور الطيب القبي، ومن جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور انس السعود مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية .

وتنص المذكرة على التعاون بين الجامعتين في الأنشطة والبرامج المتعلقة في البحوث المشتركة والرفع من كفاءة مراكز البحوث، الى جانب إنشاء برامج دراسات عليا بالإشراف المشترك وكذلك التعاون في المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي تحت برامج ايراسموس بلس ، والتعاون في التصنيفات العالمية وأنظمة الجودة

وأنظمة التحول الرقمي.

وقال الاستاذ الدكتور ساري حمدان إن المذكرة تأتي انطلاقاً من المصلحة المشتركة لتطوير التعليم والبحث العلمي في الجامعتين وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير والتدريب ونقل المعرفة بين الجانبين، وربط جسور التعاون العلمي بين المؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية.

من جانبه، قال الشاطر إن المذكرة تعد خطوة رائدة في تحقيق التقدم والتطور في المجالات العلمية والبحثية بين الجامعتين، مشيداً بسمعة جامعة عمان الاهلية المتميزة.