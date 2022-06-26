بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الفوسفات الأردنية ومجموعة منير سختيان يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي

منذ 4 دقائق
الفوسفات الأردنية ومجموعة منير سختيان يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي

وطنا اليوم:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة مجموعة منير سختيان التجارية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي في العقبة، لإنتاج 20 ألف طن ( Food Grade or Technical Grade) بوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستخدامه في الصناعات الغذائية.

ووقع مذكرة التفاهم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سختيان السيد نضال سختيان، كل من الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبد الوهاب الرواد، والمدير التنفيذي لمجموعة سختيان السيدة ديما سختيان.

وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية هذه المذكرة، التي تجسد الشراكة بين المؤسسات والشركات الوطنية المختلفة للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مؤكدا أن مذكرة التفاهم سيكون لها انعكاس ايجابي وكبير على قطاع الصناعات الغذائية ، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أكد حرص الشركة على المساهمة في دعم الجهود الوطنية وصولا الى التنمية الاقتصادية، مشيرا للإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة على مستوى الانتاج والمبيعات والأرباح، والشراكات التي تجمعها مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية، وخططها للتحول نحو الصناعات التحويلية، والمكانة التي باتت تحظى بها الشركة في سوق الفوسفات العالمي.

وأشاد السيد نضال سختيان بإنجازات شركة مناجم الفوسفات الأردنية مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص مجموعة سختيان على توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمل وأنشطة المجموعة بالتعاون مع الشركات الوطنية الرائدة، مبينا أن الطرفان اتفقا على مزيد من المشاريع المشتركة التي سترى النور في المستقبل القريب.

بدوره قال المهندس الرواد إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الإقليم، وسيكون له قيمة مضافة كمنتج مهم في الصناعات الغذائية، مبينا أن كامل الإنتاج سيباع الى شركة برايون البلجيكية.

من جانبها، أكدت السيدة ديما سختيان أهمية الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية، من خلال هذا المشروع الوطني الهام لانتاج حامض الفوسفوريك المنقى لإنتاج أسمدة الري بالتنقيط ومغذيات المحاصيل المختلفة والمنظفات ومنتجات الأعلاف الحيوانية، مبينة أهمية الحامض المنقى للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات في صناعة الأغذية

WhatsApp Image 2022 06 26 at 11.36.27 AM1 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:43

المسلماني: اللجان سبب البيروقراطيه والترهل الاداري

11:37

تقرير حقوقي: اسرائيل تتغول في تطبيق نظام الابرتهايد والاضطهاد ضد الفلسطينيين

11:30

ماذا قال لاعبوا الفيصلي لمندوب وطنا اليوم عقب الفوز على الوحدات بالكلاسيكو

11:14

الغذاء والدواء تحذر من تناول أي دواء دون الرجوع إلى الطبيب

11:12

مقتل المهندسة لبنى تخلف صدمة وغضبا في صفوف الجاليتين الاردنية والفلسطينية بالامارات

11:01

الاتصالات توضح حقيقة كسب المال من تطبيق المشي

10:53

تجار الألبسة بين مطرقة الطرود وسندان البسطات

10:47

الخلايلة : الحافلات التي ستقل حجاج بيت الله الحرام ستكون (VIP)

10:38

فوضى عارمة في المطارات الأوروبية.. طوابير طويلة وفقدان أمتعة وإلغاء رحلات

10:37

بين خطرين: إيران وإسرائيل!

10:31

النجار: لا أشعر إطلاقا بأنه علينا كوزارة الثقافة أن نحذر من موجة المـثـلـيـة

10:08

عواصف رعدية وفيضانات في عز الصيف تضرب لبنان وسوريا

09:58

إيقاف الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بسبب الأحوال الجوية

09:53

إرادة ملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية (أسماء)

09:48

المجالي يكشف سرا من فترة الربيع العربي

09:42

وزير الأوقاف يوداع أول قوافل الحج الأردنية

09:36

وفيات الأحد 26-6-2022

09:30

وفاة سيدة أصيبت بمشاجرة في مخيم إربد

09:25

الناصر : 24 % من المتقدمين بطلبات توظيف مشتركون بـ الضمان

09:19

الفرجات يكشف عن تغير في نوعية السياح القادمين إلى البترا

08:12

“شورى العمل الإسلامي” ينتخب الزرقان رئيساً له والسقا نائباً للأمين العام

08:08

القريني:الفيصلي أفضل والوحدات غائب .. !!!

06:19

تحضيرا لمفاوضات بين الرياض وطهران.. الكاظمي يزور السعودية قبيل زيارته إيران

06:12

نائب يطالب المواطن الاردني باستخدام “السكوتر”

06:06

صنداي تايمز: الأمير تشارلز “قبِل مليون يورو نقدا” من رئيس وزراء قطر السابق

05:48

اول معلمات عملن في مدارس العاصمة عمان

03:46

إصابة(٣) أشخاص أثر مشاجرة في وادي رم

03:37

الخارجية توضح بخصوص وفاة سيدة على يد زوجها في الإمارات
الأردن

03:30

رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر

23:56

الفيصلي يهزم الوحدات ويعتلي صدارة دوري المحترفين

23:11

الامن العام : 3 اصابات بمشاجرة جماعية في وادي رم

22:53

هزة قوية تضرب حزب إرادة تحت التأسيس.. السواعير يعلن انسحابه من الحزب

22:47

سياسية لبنانية: مطلوب ننسى الخبز والكهرباء ونفوت بسجالات حول جنس الملائكة

22:36

انظر إلى فعل يديه لا إلى لقلقة فكّيه !!

22:31

في سيكولوجية الجماهير: وزير الأوقاف وأنا

22:26

عاجل – فوز الفيصلي على الوحدات بهدف مقابل لاشيء في مبارة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين على ستاد عمان

22:11

شرطة الشارقة تكشف ملابسات جريمة قتل خلال (120) دقيقة  وتلقي القبض على مُرتكبها

22:07

القضاء والقدر والاخذ بالأسباب

22:01

الشواربة: 700 مليون دينار مديونية الأمانة

21:56

كباتن كريم يحتجون على تغوّل الشركة امام مجمع الاعمال

21:47

بحفاوة بالغة الزبن يكرمون صهرهم العين جمال الصرايره في قرية نتل

21:42

عشيرة آل الفايز وآل المجالي وآل الرفاعي تستنكر افتراءات مست عائلاتهم

21:14

النائب الذنيبات : 239 محكوما بالإعدام في الأردن

21:11

أردني يقتل زوجته في الامارات.. طعنها ١٦ طعنة

21:04

رسالة هامة لطلبة التوجيهي

20:58

مستجدات حول إصابة سيدة بطلق ناري في اربد

20:39

الوزير يوضح بشأن أمر الدفاع

20:08

4183 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

وفيات

وفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022