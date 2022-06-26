الفوسفات الأردنية ومجموعة منير سختيان يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي

وطنا اليوم:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة مجموعة منير سختيان التجارية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي في العقبة، لإنتاج 20 ألف طن ( Food Grade or Technical Grade) بوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستخدامه في الصناعات الغذائية.

ووقع مذكرة التفاهم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سختيان السيد نضال سختيان، كل من الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبد الوهاب الرواد، والمدير التنفيذي لمجموعة سختيان السيدة ديما سختيان.

وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية هذه المذكرة، التي تجسد الشراكة بين المؤسسات والشركات الوطنية المختلفة للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مؤكدا أن مذكرة التفاهم سيكون لها انعكاس ايجابي وكبير على قطاع الصناعات الغذائية ، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أكد حرص الشركة على المساهمة في دعم الجهود الوطنية وصولا الى التنمية الاقتصادية، مشيرا للإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة على مستوى الانتاج والمبيعات والأرباح، والشراكات التي تجمعها مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية، وخططها للتحول نحو الصناعات التحويلية، والمكانة التي باتت تحظى بها الشركة في سوق الفوسفات العالمي.

وأشاد السيد نضال سختيان بإنجازات شركة مناجم الفوسفات الأردنية مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص مجموعة سختيان على توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمل وأنشطة المجموعة بالتعاون مع الشركات الوطنية الرائدة، مبينا أن الطرفان اتفقا على مزيد من المشاريع المشتركة التي سترى النور في المستقبل القريب.

بدوره قال المهندس الرواد إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الإقليم، وسيكون له قيمة مضافة كمنتج مهم في الصناعات الغذائية، مبينا أن كامل الإنتاج سيباع الى شركة برايون البلجيكية.

من جانبها، أكدت السيدة ديما سختيان أهمية الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية، من خلال هذا المشروع الوطني الهام لانتاج حامض الفوسفوريك المنقى لإنتاج أسمدة الري بالتنقيط ومغذيات المحاصيل المختلفة والمنظفات ومنتجات الأعلاف الحيوانية، مبينة أهمية الحامض المنقى للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات في صناعة الأغذية