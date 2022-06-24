الخرابشة: اكتشاف فوسفات تكفينا 60 عاما

وطنا اليوم_قال وزير الطاقة الثروة المعدنية صالح الخرابشة،إن هناك مشاريع عديدة نعمل عليها خلال الفترة المقبلة منها الاكتشافات الكبيرة للفوسفات في منطقة الريشة والتي تكفينا لـ60 عاما على الأقل حيث سترتبط بها مشاريع تصنيعية من هذه المادة، وتطوير مشاريع كهربائية مؤكدا وجود دراسة للتعرفة الكهربائية مرتبطة بالزمن ولآليات التخزين وتكنولوجيا توفير وتخزين الطاقة. وأضاف أنه لا يوجد نية لدى الوزارة برفع أسعار الكهرباء .



وقال “إننا قد نكون ظلمنا قطاع الكهرباء والطاقة بسبب كثرة الحديث عن المشكلات والتحديات التي تواجهه، ولكن لكي ننصف قطاع الطاقة، ومن عملوا به في فترات سابقة، هو قطاع متطور مقارنة بمعظم دول العالم، حيث لدينا نسبة تغطية للشبكة الكهربائية بنسبة 100% تقريباً، ولجميع الشرائح والقطاعات من منزلي وتجاري وصناعي”.



وأضاف الخرابشة عبر تصريحات إذاعية”أن الجميع يعلم بأننا اعتمدنا خلال السنوات السابقة على استيراد الديزل أو الوقود الثقيل أو الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية والذي رتّب علينا أعباء ثقيلة خلال فترات سابقة، مما جعلنا نتجه بقرار استراتيجي للاستفادة من مصادر الطاقة المحلية البديلة الموجودة، وهي تعني بشكل رئيسي الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.