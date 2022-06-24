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جيدكو تشارك في اجتماع إقليمي لدعم المشاريع

منذ 29 ثانية
جيدكو تشارك في اجتماع إقليمي لدعم المشاريع

وطنا اليوم:يشارك وفد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية برئاسة المدير التنفيذي السيد عبدالفتاح الكايد في الاجتماع التشاوري لبرنامج نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدول البحر الأبيض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدار يومين في مدينة برشلونة.

وقد ناقش المجتمعون السياسات التي تتبعها دول حوض البحر الأبيض المتوسط لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص حصولها على الحوافز والامتيازات القانونية والمالية لدورها الأساسي في بناء الاقتصاد الشمولي ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة التشغيل للمواطنين دول المنطقة، وأكد السيد كريستوفر مالهيري مدير البرنامج ان هناك خطوات مشجعة من بعض دول المنطقة في هذا المجال وان الاتحاد الأوروبي سيساند تطوير التشريعات في دول المنطقة للمساهمة في بناء وانجاح مشاريع صغيرة تساهم في بناء مجتمعات مستقرة.

وبالمقابل أكد الكايد في كلمته أن الأردن قد قام ومنذ بدء انتشار وباء كورونا بتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف المؤسسات الحكومية إضافة الى الاستمرار بمراجعة القوانين والأنظمة لتبسيط الإجراءات الناظمة لإقامة هذه المشاريع في المدن والارياف ووضعت رؤية الأردن الاقتصادية التي أطلقت مؤخرا المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس سلم الأولويات بالاضافة الى العمل حاليا على مراجعة وإصدار عدد من القوانين والأنظمة مثل قانون الاستثمار وصندوق دعم الصناعة بهدف الوصول إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.
كما بين الكايد أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية قد اتجهت منذ بداية هذا العام الى تحديث وتبسيط ورقمنة إجراءاتها بهدف خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والتمويلي لأكبر عدد ممكن وبتمويل حكومي.

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