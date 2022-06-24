جامعة فيلادلفيا توقع مذكرة تفاهم مع معهد DUNDALK التكنولوجي الايرلندي‎‎

وطنا اليوم:عقدت جامعة فيلادلفيا مؤخرًا مذكرة تفاهم مع معهد DUNDALK التكنولوجي الإيرلندي حيث تضمنت المذكرة توقيع اتفاقيات بين الاقسام المختلفة في الجامعتين وذلك للوصول الى برامج مشتركة.

وقع المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم مع ممثل معهد DUNDALK للتكنولوجيا في الشرق الاوسط الدكتور معاذ عتمه وبحضور عميد التطوير والتعلم عن بعد الاستاذ الدكتور عصام نجيب و الاستاذ الدكتورة رائده خليل .

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور الشيخ سالم خلال اللقاء تركيز الجامعة على تعزيز ثقافة التعاون الدوليّ في المجالات الأكاديميّة العلميّة والتطبيقيّة، وتهيئة البيئة المناسبة للبرامج الأكاديميّة المشتركة، إلى جانب المساهمة في تطوير البرامج الأكاديميّة الوطنيّة داخل الجامعة بما يتناسب ومتطلبات مثيلاتها من البرامج الدوليّة.