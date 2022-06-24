إعلامي في صحيفة النهار اللبنانية : حديث الملك على شاشة CNBC حول “الناتو” له دلالات كبيرة

وطنا اليوم – خاص – رصدت وطنا اليوم حديث للاعلامي في قناة صحيفة اللبنانية وتلفزيون المستقبل علي حمادة تعليقاً على مقتطفات وردت في لقاء جلالة الملك عبدالله على شاشة cncb :

‏موقف له دلالاته الكبيرة : عن حلف “ناتو” الشرق الاوسط : الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع ‎@CNBCMiddleEast ‎@_HadleyGamble الاردن قد يكون في طليعة المنضمين .

موقف له دلالاته الكبيرة : عن حلف "ناتو" الشرق الاوسط : الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع @CNBCMiddleEast@_HadleyGamble الاردن قد يكون في طليعة المنضمين . https://t.co/ktnhFMIYsV — Ali Hamade علي حماده (@AliNahar) June 24, 2022

وكانت هادلي غابل مذيعة cnbc نشرت صباح الجمعة تغريدات حول لقاء جلالة الملك عبدالله مع القناة والتي من المتوقع بث المقابلة بشكل كامل مساء اليوم الجمعة حسب ما علمت وطنا اليوم .