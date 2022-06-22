جامعة الاسراء في مقدمة المراكز بحسب تصنيف (AD Scientific Index)

وطنا اليوم:استطاعت جامعة الاسراء أن تحرز مكاناً متقدّماً في تصنيف (AD Scientific Index) العالمي، حيث حلّت في المركز الثاني بين الجامعات الأردنية الخاصة والمركز السابع بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الأردنية وعددها (33) جامعة ومؤسسة تعليمية أردنية، ويُعّد هذا من أكثر التصنيفات العالمية اهتماماً في تأثير البحث العلمي والباحثين، الذي يعتمد على الأداء العلمي، والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للباحثين الفرديين. علاوة على ذلك، فإنه يوفّر تصنيفات مهمة للمؤسسات بناءً على الخصائص العلمية للباحثين المنتسبين لها.

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة إلى أنه وبالرغم من المنافسة القوية بين الجامعات على المستوى المحلي في هذا التصنيف إلاّ انّ جامعة الإسراء استطاعت أن تحجز مكاناً في المراكز المتقدمة بفضل الكثير من المحفزّات في سبيل تعزيز بيئة البحث العلمي مما ساهم في زيادة عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة في قواعد البيانات البحثية العالمية مثل (Scopus وClarivate) الذي سينعكس بالضرورة في تقدّم الجامعة وتعزيز مكانتها في السنوات القادمة.

وبهذه المناسبة، ثمّن الدكتور نصيرات النتائج التي حقّقتها الجامعة، والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعملية التدريسية والبحثية، للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة.

رابط التصنيف :

https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?country_code=jo