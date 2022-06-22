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الكويت تسحب اعتماد دكتوراة العلوم السياسية في الجامعة الاردنية

منذ 56 ثانية
الكويت تسحب اعتماد دكتوراة العلوم السياسية في الجامعة الاردنية

وطنا اليوم _ قررت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، اليوم الاربعاء، سحب اعتماد برنامج الدكتوراة في تخصص العلوم السياسية بالجامعة الاردنية اعتبار من تاريخ اليوم

وجاء القرار بناء على شكاوى تقدم بها عدد من الطلبة مرتبطة بالتلاعب في العلامات داخل تخصص العلوم السياسية

وكان تقدم طلبة يدرسون الدكتوراة في الجامعة الأردنية، بتوصيات وشكاوى لوزارة بلادهم بعد أن قدموها لإدارة الجامعة والكلية


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