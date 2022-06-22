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حفل تكريمي للطلبة المتفوقين بكلية العلوم التربوية في عمان الاهلية

منذ 3 دقائق
حفل تكريمي للطلبة المتفوقين بكلية العلوم التربوية في عمان الاهلية

وطنا اليوم:أقامت كلية العلوم التربوية في جامعة عمان الاهلية قبل ايام حفلا تكريمياً للطلبة المتفوقين في الكلية برعاية الأستاذ الدكتور قصي شمبور عميد الكلية، حضره مجموعة من الطلبة المتميزين وعددا من أولياء أمورهم.
و أعرب راعي الحفل في كلمته بأن الكلية ممثلة برؤساء أقسامها وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية تفتخر وتقدر الجهد المبذول من قبل الطلبة للوصول لهذا المستوى من التميز والتفوق ، مضيفاً أن هذا الحفل يأتي تأكيداً على دعم الكلية للطلبة المتميزين أكاديمياً تماشياً مع رسالتها في إعـداد كفاءات عالية الجودة مؤهلة ومتميزة أكاديمياً وبحثياً وريادياً في مجال العلوم التربوية.
وقال الأستاذ الدكتور محمد مبيضين رئيس قسم التربية البدنية والصحية في كلمة له: أن القسم ينظر للطلبة المتفوقين بعين الافتخار لما يقدموه من إنجاز وتفوق. كما أكّد رئيس قسم التربية الخاصة الدكتور عنان أبو مريم أنّ الطلبة المتفوقين قدّموا انجازاً كبيراً وساروا خطوات عظيمة نحو التميز ليكونوا قادة فاعلين في خطط التنمية الوطنية المستدامة.
وفي نهاية الحفل وزع راعي الحفل شهادات التقدير والهدايا التذكارية على الطلبة الأوائل مباركاً ومتمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.


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