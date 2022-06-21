الملك وولي العهد في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي وصل إلى عمّان اليوم الثلاثاء.

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة 8.35 من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان من المفترض أن يصل ابن سلمان إلى عمّان قادما من القاهرة عند الساعة الثامنة مساءً.

ويبحث جلالته مع ولي العهد السعودي، تعزيز العلاقات التي تربط البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهد البلدان، في الآونة الأخيرة، زيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين، ووقعت اتفاقيات ثنائية عدة، فيما يشهد الأردن زيارة العديد من قادة دول المنطقة، لبحث التعاون المشترك والأحداث المستجدة على الساحتين العربية والإقليمية.