الأربعاء : أجواء مائلة للبرودة ليلاً واحتمال تشكُل الضباب

وطنا اليوم:أكد موقع “طقس العرب” استمرار تأثر الأردن بالكتلة الهوائية المُعتدلة الأربعاء.

وأضاف “طقس العرب” أن درجات الحرارة تبقى أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس باردا نسيبا في ساعات الصباح.

ولفت الى أن انه من المتوقع ان يصبح الطقس صيفيا مع ساعات الظهيرة والعصر في المرتفعات الجبلية والمناطق الغربية، فيما يكون يكون حارا نسبيا في شرق المملكة ومناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، ومن المتوقع هطول زخات مطرية في مناطق محددة من شمال المملكة في ساعات الصباح.

وتصل درجات الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية الى منتصف الثلاثينات، فيما تكون حول مُنتصف العشرينيات في المدن الرئيسية بمافيها العاصمة عمان وقد تتجاوز ذلك في بعض المدن والاحياء.

أجواء مائلة للبرودة ليلا رغم ارتفاع درجات الحرارة وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل رغم ارتفاع درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفاً في مُختلف مناطق الأردن، ويحدث ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة السطحية، وتظهر كميات من الغيوم المُنخفضة والتي ستؤدي إلى تشكل الضباب في بعض مناطق الجبال وخاصة الجنوبية منها