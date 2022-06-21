الجيش مستمر بتطوير وتزويد تشكيلاته ووحداته بمختلف الأسلحة والمعدات

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إنّ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ماضية ومستمرة في تطوير وتحديث تشكيلاتها ووحداتها، من خلال رفدها بالعناصر البشرية المدرّبة والمؤهلة وتوظيف وسائل التكنولوجيا المتطورة كافة، بما يعزز من قدرتها على حماية حياض الوطن والدفاع عن حدوده وردع أي تهديد يستهدف أمنه واستقراره.

جاء حديث اللواء الركن الحنيطي، خلال زيارته أمس الإثنين، إلى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث كان باستقباله قائد المنطقة العميد الركن نجي المناصير وقادة تشكيلاتها ووحداتها.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، حول المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات، مؤكداً جاهزية تشكيلات ووحدات المنطقة القتالية، للتعامل مع جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن والمواطن.

وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بتزويد تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها، بمختلف الأسلحة والمعدات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، وبما ينسجم مع طبيعة التهديدات في الإقليم وعلى جميع المستويات، تحقيقاً لرؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تنفذها وتبذلها مرتبات المنطقة، وإعجابه بمستوى الاحترافية والمعنويات العالية والكفاءة القتالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة العسكرية الشرقية.

يشار إلى أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت خلال العام الحالي، العديد من عمليات التسلل والتهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، التي نفذتها ميليشات وعصابات منظمة متواجدة على الحدود.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي