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افتتاح دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجامعة جدارا

منذ 25 ثانية
افتتاح دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجامعة جدارا

 

وطنا اليوم –   افتتح رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور محمد الطعامنة اليوم فعاليات دورة الاجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص العاملة “مبتدئين” والتي ينظمها قسم البرامج في مركز التدريب الجمركي في دائرة الجمارك الأردنية، بمشاركة 60 متدربًا من مختلف شركات التخليص.
وأكد الطعامنة استعداد الجامعة لتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم برامج دائرة الجمارك ومهامها، لافتا الى أن مجال التدريب يحسن الأداء الفردي والمؤسسي، وهناك عوامل ومحددات لهذا الأداء منها الإدارية والعوامل الخارجية التي تتمثل في المجتمع، والعنصر الأساسي المتعلق بالموظف وقدرته على أداء عمله.
ولفت الطعامنة إلى أن جامعة جدارا هي الجامعة الوحيدة التي افتتحت قسما للعلوم الجمركية والضريبية والذي لاقى إقبالًا من قبل الطلبة الراغبين في دخول هذا المجال، مؤكدًا أن خريجي هذا التخصص سيجدون فرص عمل مباشرة بعد تخرجهم لامتلاكهم المهارات اللازمة للتوظيف.
من جانبه ثمن مدير جمارك مدينة الحسن الصناعية وصفي المحاسنة جهود الجامعة لاحتضانها فعاليات هذه الدورة التي تذلل الصعوبات أمام المشاركين وتساعد في إنجاح العمل، معتبرا أن هذه الجهود تأتي كثمرة من ثمار مذكرة التفاهم التي عقدتها دائرة الجمارك مع جامعة جدارا.
وأكد المحاسنة حرص دائرة الجمارك وبتوجيهات مباشرة من المدير العام لواء جمارك المهندس جلال القضاة على تدريب الكوادر البشرية لمنتسبيها وللمتعاملين مع الدائرة من الشركاء والأجهزة المعنية لرفع سوية العمل الجمركي بما ينعكس ايجابًا على متلقي الخدمة والمتعاملين مع الدائرة.
وأشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة بالشراكة بين جامعة جدارا ودائرة الجمارك وشركات التخليص التي تعد الرافد الأساسي للعمل الجمركي، مؤكدًا أن العاملين في شركات التخليص يتمتعون بكفاءة وخبرات واسعة تساهم في إنجاز العمل بكل سهولة ويسر.
واشتملت فعاليات الدورة الحديث عن مهنة التخليص وتاريخ وأخلاقيات المهنة، الجمارك الأردنية أهدافها وطبيعة عملها، ومتطلبات التخليص الجمركي.
–(بترا)


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