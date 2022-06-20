رئيس فيلادلفيا يكرم الطلبة الأوائل في كليتي التمريض والعلوم الطبية المساندة‎‎

وطنا اليوم:سعياً لتحفيز الطلبة نحو التفوق والتميز والابتكار, كرم الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا الطلبة الأوائل في كليتي التمريض والعلوم الطبية المساندة. حيث أكد على الدور الذي توليه الجامعة للطلبة الأوائل من منح وخصومات مالية تصل الى 100% للطلبة المتفوقين بالإضافة الى ضمهم الى مجالس الحاكمية في كلياتهم. كما أشار ان الجامعة تدعمهم من خلال حاضنات الابداع والابتكار لأي مشروع وفكرة إبداعية. وطلبة الجامعة هم خير سفراء لها في شتى الميادين وأن أي ارتقاء في الجامعة فهو ارتقاء لهم فهم أبناؤها.

وقد قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التفوق على الطلبة في تخصصات التمريض و العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والحميات، وبحضور عميد كلية التمريض عميد كلية العلوم الطبية المساندة ونائبه وعدد من أعضاء هيئة التدريس و الطلبة.

بدورهم عبر الطلبة عن سعادتهم بهذا التكريم الذي ينمي روح الانتماء للكلية والجامعة ويحثهم على ان يكونوا على قدر الآمال التي وقعت على عاتقهم بهذا التكريم. وشكر الطلبة الرئيس لرعايته هذا التكريم وشكروا عمادة الكلية ولجنة الارشاد الاكاديمي اللذين اشرفوا ونسقوا هذا التكريم