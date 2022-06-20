جامعة البترا تسلم شهادات برنامج التبادل الثقافي لطلبة جامعة كوينز بلفاست

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا تخريج طلبة برنامج التبادل الثقافي من جامعة كوينز بلفاست الإيرلندية، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم ومديرة مركز اللغات الدكتورة علا الدباغ.

وقال المولا إن جامعة البترا تعمل على تفعيل بنود اتفاقية التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية بما يحقق الاستفادة لطلبة جامعة البترا وطلبة الجامعات المتعاونة من خلال برنامج التبادل الطلابي الأكاديمي، مشيرًا إلى أن التبادل الطلابي يحقق الفائدة العلمية كما يساعد في إثراء المعرفة الثقافية من خلال الاطلاع على ثقافة الدولة التي يرسل إليها الطلبة، وكذلك من خلال كون الطلبة أنفسهم سفراء لبلادهم وثقافاتهم عند ابتعاثهم ضمن هذه البرامج.

وأشارت مديرة المركز الدكتورة علا الدباغ إلى أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلبة بالأردن وتاريخه وبالثقافة العربية والإسلامية من خلال تنظيم رحلات ميدانية للأماكن الأثرية والمقدسة والتاريخية التي ساهمت في تشكيل وبناء الثقافة الأردنية وصناعة الهوية العربية والإسلامية للمنطقة، مضيفة أن البرنامج تضمن توفير رفقاء من طلبة جامعة البترا لمساعدة طلبة جامعة كوينز على الاختلاط بأبناء المجتمع الأردني والتعرف عن قرب على الثقافة الأردنية والعربية.

ووجه الدكتور جون كوران المرافق لطلبة جامعة كوينز بلفاست والطلبة الملتحقين بالبرنامج الشكر لرئاسة جامعة البترا وإدارة مركز اللغات على الجهود المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج الثقافي لطلبة الجامعة مشيرين إلى أن البرنامج حقق أهدافه في تقديم صورة واضحة عن الثقافة العربية والإسلامية من خلال ثقافة الأردن التي تمثل نموذجاً عن ثقافة العديد من دول الشرق الأوسط العربية والإسلامية.