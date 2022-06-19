اختتام المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

وطنا اليوم – اختتم مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة “فريدريش ناومان” والصندوق الوطني لدعم المؤسسات “نافس”، المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في نسختها الثانية عشرة، وجاهيا وعبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 150 فريقا من كافة محافظات المملكة.

وجاءت فعاليات المخيم عبر 14 جلسة تدريبية غطت محاور الجائزة وطرق التقدم عليها، كتطوير المتقدم، ومقدمة للنماذج الأولية، وعرض القيمة للمشروع، ودراسة الجدوى وبناء الخطة المالية، وتصميم المنتج وبناء فريق مثالي.

إلى هذا قال مدير المركز محمد عبيدات إن الهدف من المخيم تزويد رواد الأعمال المشاركين، وأصحاب الشركات الناشئة، بالمهارات والكفايات اللازمة للتقدم النموذجي للجائزة، ومساعدتهم في تمتين قدراتهم لإبراز أفكارهم الريادية ومشاريعهم في سوق العمل المحلية والعالمية.

وأضاف عبيدات أن الجائزة تسعى إلى خلق ثقافة ريادة الأعمال من خلال تعزيز روح الريادة وتمكين رواد الأعمال وخاصة الشباب منهم ومساعدتهم في تطوير أعمالهم، والتعرف على الأفكار والمشاريع المبتكرة والمتميزة في مجال التكنولوجيا.

من جانبه أشار منسق مشروع مؤسسة “فريدريش ناومان” من أجل الحرية عبدالله عبده إلى أهمية دعم حاضنات ومسرّعات الأعمال لتحسين البيئة الريادية، مؤكدا أن الأردن يقدم مثالا فريدا ومُلهما لحركة ريادة الأعمال العربية، ليس في نماذج المشروعات الواعدة التي يُطلقها الشباب الأردني فحسب، بل فيما يخص تطوير الآليات الاجتماعية التي تحتضن تلك المشاريع وتخرجها إلى الضوء، سواءً عبر حاضنات الأعمال الخاصة أو المؤسسات الحكومية.

يذكر أن المركز أعلن قبل أيام، وبشراكة استراتيجية مع منصّة زين للإبداع (ZINC)، عن فتح باب التقدم للجائزة، التي تبلغ قيمة الدعم المقدم للفائزين فيها 25 ألف دينار، وأن آلية تقديم الطلبات وشروطها تتوفر على موقع المركز www.qrce.org. — ￼