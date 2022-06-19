طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة في فيلادلفيا يزورن متحف جلعد الثقافي‎‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية ورسالة الجامعة في بناء شراكات مثمرة مع المجتمع المحلي ، وايماناً من دور كلية الآداب والفنون، قام وفد من طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة في جامعة فيلادلفيا وبإشراف المدرسة اينس درادكة بزيارة إلى متحف جلعد الثقافي وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لخطة قسم التحريك والوسائط المتعددة لأنشطته اللامنهجية ، حيث تم خلال الزيارة تقديم شرح تفصيلي من قبل إدارة المتحف حول المقتنيات الموجودة والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية والأعمال النحتية والخزفية، وقد أعجب الطلبة بالأعمال الموجودة، والتأكيد على استمرار الزيارات وتعميق التعاون بين الجامعة والمتحف بما يعود بالنفع على الطلبة والمجتمع.