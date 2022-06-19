فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

وطنا اليوم:برعاية معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال تقيم جامعة فيلادلفيا حفل تسليم جوائز الجامعة للعام 2021 وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 22/6/2022 في المركز الثقافي الملكي – قاعة المؤتمرات .
ويتضمن الحفل تسليم الجوائز كالآتي :-
- احسن كتاب
- احسن كتاب مترجم
- احسن برمجية حاسوب
- أحسن اختراع
- احسن عمل فني
- أحسن اختراع في الطاقة المتجددة
- احسن بحث في الطاقة المتجددة.
وتحرص جامعة فيلادلفيا على أقامه مثل هذا الحفل دوريًا , حيث تعتبر جوائز فيلادلفيا دعوة لتشجيع الانتاج الفكري العلمي والأدبي ويكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات تؤثر على الابداع وانتاج المعرفة , وأن هذه الجوائز تستمر دعمًا للمبدعين والمتميزين وأثراء حقول العلم والمعرفة.