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فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

منذ دقيقة واحدة
فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

وطنا اليوم:برعاية معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال تقيم جامعة فيلادلفيا حفل تسليم جوائز الجامعة للعام 2021 وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 22/6/2022 في المركز الثقافي الملكي – قاعة المؤتمرات .

ويتضمن الحفل تسليم الجوائز كالآتي :-

  • احسن كتاب
  • احسن كتاب مترجم
  • احسن برمجية حاسوب
  • أحسن اختراع
  • احسن عمل فني 
  • أحسن اختراع في الطاقة المتجددة 
  • احسن بحث في الطاقة المتجددة.

وتحرص جامعة فيلادلفيا على أقامه مثل هذا الحفل دوريًا , حيث تعتبر جوائز فيلادلفيا دعوة لتشجيع الانتاج الفكري العلمي والأدبي ويكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات تؤثر على الابداع وانتاج المعرفة , وأن هذه الجوائز تستمر دعمًا للمبدعين والمتميزين وأثراء حقول العلم والمعرفة.


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