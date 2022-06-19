فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

وطنا اليوم:برعاية معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال تقيم جامعة فيلادلفيا حفل تسليم جوائز الجامعة للعام 2021 وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 22/6/2022 في المركز الثقافي الملكي – قاعة المؤتمرات .

ويتضمن الحفل تسليم الجوائز كالآتي :-

احسن كتاب

احسن كتاب مترجم

احسن برمجية حاسوب

أحسن اختراع

احسن عمل فني

أحسن اختراع في الطاقة المتجددة

احسن بحث في الطاقة المتجددة.

وتحرص جامعة فيلادلفيا على أقامه مثل هذا الحفل دوريًا , حيث تعتبر جوائز فيلادلفيا دعوة لتشجيع الانتاج الفكري العلمي والأدبي ويكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات تؤثر على الابداع وانتاج المعرفة , وأن هذه الجوائز تستمر دعمًا للمبدعين والمتميزين وأثراء حقول العلم والمعرفة.