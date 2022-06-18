بحث تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

وطنا اليوم_قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، الغرفة ستبحث مع وزير المالية محمد العسعس تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم (غير مصنفة سياحيا) من 16% إلى 8-4%.وأضاف الحاج توفيق، أن الحكومة خفضت ضريبة المبيعات على المطاعم السياحية خلال أزمة فيروس كورونا، وأبقتها على غير المصنف سياحيا، حيث لها أكثر من جانب الكلف والضرائب.

وأشار، إلى أن مرصد الأسعار يخدم الدولة كلها وفي مقدمتها المستهلك الأردني، داعيا حماية المستهلك أن لا يكون عملها عن طريق الفزعة أو البحث عن شعبويات، بل يجب أن تكون مبنية على قاعدة بيانات يضعها أصحاب خبرة يعملوا على مدار العام على الرصد كما هو معمول بها في أسواق العالم من أسعار المواد الأولية والجاهزة وأسعار الشحن وتكاليف التخليص بالعقبة والضريبة والجمارك حتى تصل إلى المستهلك.

“الأردن بحاجة لبنك معلومات وطني يشمل كل شيء وليس فقط أسعار التكاليف، لافتقار تحديث البيانات في قطاعات معينة”، مطالبا إعطاء صفة الاستعجال في عملية تحديث البيانات.