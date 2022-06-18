بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بحث تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

منذ 45 ثانية
بحث تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

وطنا اليوم_قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، الغرفة ستبحث مع وزير المالية محمد العسعس تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم (غير مصنفة سياحيا) من 16% إلى 8-4%.وأضاف الحاج توفيق، أن الحكومة خفضت ضريبة المبيعات على المطاعم السياحية خلال أزمة فيروس كورونا، وأبقتها على غير المصنف سياحيا، حيث لها أكثر من جانب الكلف والضرائب.

وأشار، إلى أن مرصد الأسعار يخدم الدولة كلها وفي مقدمتها المستهلك الأردني، داعيا حماية المستهلك أن لا يكون عملها عن طريق الفزعة أو البحث عن شعبويات، بل يجب أن تكون مبنية على قاعدة بيانات يضعها أصحاب خبرة يعملوا على مدار العام على الرصد كما هو معمول بها في أسواق العالم من أسعار المواد الأولية والجاهزة وأسعار الشحن وتكاليف التخليص بالعقبة والضريبة والجمارك حتى تصل إلى المستهلك.

“الأردن بحاجة لبنك معلومات وطني يشمل كل شيء وليس فقط أسعار التكاليف، لافتقار تحديث البيانات في قطاعات معينة”، مطالبا إعطاء صفة الاستعجال في عملية تحديث البيانات.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:42

الروابدة يغادر إلى قطر خلال الأيام المقبلة

15:15

الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

14:39

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في الربة والجديدة / محافظة الكرك

14:02

3 أشخاص يحاولون قتل صاحب “خمّارة” في عمّان.. والقضاء يحكم بعقوبة مشددة

13:57

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

13:52

دعماً للمواطنين … الكشف عن موعد الصرف للمنتفعين

13:47

الباس اسوارة لحاضري حفلة محمد رمضان وسترافقهم في حفلة نانسي عجرم

13:39

مشاركة أردنية فاعلة في معرض الجزائر الدولي بحضور 23 شركة صناعية

13:25

الحمايدة والمعايطة نسايب العين الصرايرة طلب والشيخ حماد المعايطة أجاب

13:11

الكركيون عطشى وحكومة الخصاونة اذن من طين وأخرى من عجين

12:47

ليالي مظلمة تمر على مدينة اربد بعد فقدان ثلاثة من ابنائها خلال يومين بحوادث مؤسفة

12:47

مقترحات باستحداث مرصد لمراقبة ارتفاعات أثمان السلع

12:31

رؤية التحديث الإقتصادي غابت الأرقام والمشاريع وحضرت التطلعات والأمنيات

12:26

نقابة المطاعم والحلويات توجه اتهاما جديدا للحكومة

12:05

 أسرة عمان الأهلية تهنىء رئيس وأعضاء مجلس أمنائها الجديد

11:47

حماده: تأجيل أقساط قروض الافراد سينعكس على النشاط التجاري

11:43

” إرادة ” في الكرك

11:24

رئيس هيئة “بدو يربي الهيئة كلها” ومُصر على تعيين مساعداً له من المحاسيب والوزير مطبوخ 

11:15

لا عزاء للسيدات…!

11:00

المعشر يهاجم اتفاقيات ابراهام:This latter argument is so asinine that it needs no debunking

08:50

وزير النقل: الحكومة تحملت في الشتاء.. ولم ترفع الاسعار

08:00

الوحدات يلتقي شباب الحسين في سوبر كرة الطائره

07:58

العالم لم يعد بحاجة الى إسرائيل!

07:19

بايدن: لن ألتقي محمد بن سلمان في السعودية بل أنا ذاهب لاجتماع دولي

07:13

نجلاء فتحي: ما قصة تسريب صوتي انتشر مؤخرا تهاجم فيه الممثلة المصرية عادل إمام؟

07:09

حفل محمد رمضان في العقبة يتصدر حديث المواقع التواصلية

06:43

دراسة : مصححو الأخطاء الإملائية مصابون باضطراب نفسي

05:55

الزعبي نقيبا للأطباء بـ1812 صوتا

23:58

ابتسامةجلالة الملك لعمدة عمان رسالة هاشميه ملؤها الرضا
خليل قطيشات

23:52

نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامد

22:20

لاعب ريال مدريد : أردنا الفوز بـ”الأبطال” لنسخر من محمد صلاح

22:04

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي غدا

21:40

إربد الثقافية : تاريخ شفوي

20:42

#عاجل الحكومة تصرح حول رفع أسعار المياه وتفريغ السدود

20:36

انقاذ سلحفاة بحرية معمرة في العقبة

20:30

الناصر : معظم سدود الجنوب أصبحت فارغة

20:28

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربد

20:23

بوتين : سنستخدم الأسلحة النووية إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا

20:16

شاب كوري يكرّم “إنترنت إكسبلورر” بأغرب طريقة ممكنة

19:59

النادي الفيصلي .. تسعون عاما من الانجازات وتاريخ مرصّع بالذهب

19:44

عشيرة المجالي تعفو عن المتسبب بوفاة المرحوم سعد

19:41

الحر يلسع أوروبا مبكرا.. فرنسا تسجل 42 درجة السبت

19:30

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

19:24

تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة – أسماء

19:18

درجات حرارة ثلاثينية السبت في معظم مناطق المملكة

17:54

مدير الأمن الوقائي الوريكات يتسلم جائزة الامن العام عن مشروعها الفريق الوطني والإعلامي والمسرحي للسلم المجتمعي

17:13

هشام هنيدي رحل , وموسى حجازين حاضر يشهد توقيع الرحيل …

16:46

إنشاء نواة مدرسة وغرف صفية وصيانة شاملة لمدارس بالجفر

وفيات

نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقل