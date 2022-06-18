الكركيون عطشى وحكومة الخصاونة اذن من طين وأخرى من عجين

وطنا اليوم- عندما تنقطع المياة عن منازلنا ..

نقدر ونثمن الجهود المبذولة لمؤسسات وإدارات خصخصة مياه الشرب ولجهود العاملين فيها على حسن التعامل ولطف الكلام المعسول وإعطاء الإبر المهدئة وبعض من المهدئات وبدون كأس ماء بحيث تستمر هذه الجرعات لمدة شهر واسبوع دون إيجاد حل وتشخيص للمشكلة أزمة المياه بمحافظة الكرك بدأت من نهب مياه الديسة وعدم تخصيص جزء لمحافظات الجنوب بإهمال مسؤولي هذه المحافظات آنذاك لتشرب عبدون و دير غبار هنيئا مريئا اعود للحديث لمشكلتنا و نظام توزيع المياه بالكرك نظام الواسطة والمحسوبية نظام المعرفة نظام تبديل الأدوار موظفين وفنيين يلعبون كيفما يشاءون

دون حسيب أو رقيب ان كنت محظوظ تكون ساكن في حي يسكنه أحد هؤلاء الموظفين أو مسؤوليهم فسوف تكون عليك الماء مدرارا اخجل ان أقف انا وجيراني بوسط شارع ونغلق ونهدد ونحرق الإطارات لأننا نأمل بوجود واحد من هؤلاء المسؤولين يتقي ويخاف الله ويستحى علينا وعلى أسرنا ارجو ان لا نصل إلى هذة المرحلة والتى طالما انتقدتها وعارضتها ولكن وبين قوسين ( استحوا علينا )ولم يعد بمقدوري سحب بربيش التنك على السطح .

الدكتور هشام علي الضمور الكرك _المرج الرابية _شارع مصعب بن عمير