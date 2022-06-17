درجات حرارة ثلاثينية السبت في معظم مناطق المملكة

وطنا اليوم:يُتوقع أن يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المناطق الغربية من المملكة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم السبت لتصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام

ويكون الطقس صيفياً إعتيادياً خلال ساعات الظهيرة والعصر في المرتفعات الجبلية والمناطق الغربية، بينما يكون حاراً إلى شديد الحرارة في شرق المملكة ومناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

وتكون درجات الحرارة العُظمى في بداية الثلاثينيات مئوية في المدن الرئيسية بمافيها العاصمة عمان وقد تتجاوز ذلك في بعض المدن والاحياء، بينما تكون حول نهاية الثلاثينات مئوية في الأغوار والبحر الميت في مدينة العقبة، وفي مستويات اربعينية مُتقدمة في المناطق الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات العصر والمساء وتعمل على اثارة الأتربة والغُبار في المناطق الشرقية.

انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة الليلية

يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس مُعتدلاً في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية، بينما يكون دافئاً في بقية المناطق.

كما ويحدث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية وتظهر بعض الغيوم المُنخفضة في أوقات مُتأخرة من الليل.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في المناطق الشرقية من المملكة وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار في تلك المناطق.