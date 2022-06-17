‏الأردن يدخل رسمياً برنامج F-16 Block 70 بتوقيع العقد مع شركة Lockheed Martin لإنتاج 8 مقاتلات

وطنا اليوم – يدخل ‏الأردن برنامج F-16 Block 70 رسميا بتوقيع العقد مع شركة Lockheed Martin لإنتاج 8 مقاتلات

وقالت الشركة إن اختيار طائرات F-16 Block 70 الجديدة يعمل على توسيع أسطول الأردن الحالي من F-16، مما يوفر إمكانات متقدمة، وتكاليف التشغيل ودورة الحياة المعقولة التكلفة .

‏وسيتم بناء طائرات F-16 الأردنية الجديدة في خط الإنتاج الجديد للطلبيات الجديدة في Greenville في South Carolina، وهو خط إنتاج فرعي جديد للمقاتلة حيث سبق وصرحت الشركة مسبقاً عن أنها ضاعفت عدد العاملين في منشأة خط الإنتاج Greenville, South Carolina للمرة الثانية .

‏لتسريع إنتاج الخط وتسليم الطلبات بسرعة أكبر حيث أن لدى شركة Lockheed Martin طلبات لأكثر من 300 مقاتلة جديدة ولا يكفي خط الإنتاج الرئيسي في Texas في Forth Worth لتلبية هذا العدد الضخم من الطلبيات.

سيبدأ العمل في الخط الجديد Greenville, South Carolina بدءاً من العام 2023 .

‏وسيتم البدء بتسليم المقاتلات للعملاء من هذا الخط بدءاً من العام 2024، حيث تخطط شركة Lockheed Martin لإنتاج 3 مقاتلات شهرياً في هذا الخط.

‏حيث حضر حفل التوقيع الرسمي كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي ومساعد رئيس هيئىة الأركان للعمليات والتدريب وضباط آخرون من الجيش العربي وسلاح الجو الملكي.