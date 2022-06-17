بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نجاح عملية زراعة كلى لشاب في البشير

منذ 27 ثانية
نجاح عملية زراعة كلى لشاب في البشير

وطنا اليوم:قال أخصائي باطني كلى الدكتور عباس القطارنة، إن مستشفيات البشير استأنفت عمليات زراعة الكلى وأجرت بالأمس عملية زراعة كلية لشاب عمره 19 عاما كان يعاني من فشل كلوي منذ عامين.
وذكر القطارنة في بيان، الجمعة، أن الشاب خضع أمس الخميس لعملية زراعة كلية تبرع بها والده وتكللت بالنجاح وما زال المريض يرقد على سرير الشفاء ويخضع للإشراف الطبي.
وقد أشرف على الحالة أخصائي باطني كلى الدكتور القطارنة وأجرى العملية كل من استشاري أول أمراض الكلى الدكتور نبيل العكش، واستشاري أول كلى الدكتور عدنان أبو طير، وأخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور مأمون القريوتي، وأخصائي جراحة كلى الدكتور سامر الجيزاوي بالإضافة إلى أطباء وكوادر التمريض.
يذكر أن مستشفيات البشير أجرت أولى عمليات زراعة كلى في عام 2015 وبلغ عدد حالات زراعة الكلى لغاية الآن 80 حالة تجاوزت نسبة النجاح فيها 90 بالمئة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:14

الرحاحلة : الشمول بالضمان حق أصيل لكل عامل

09:09

3 شهداء و10 اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

08:23

بلينكن: نتحدث عن حقوق المثليين في كل اجتماع مع السعودية

08:13

كتّاب العصي

06:07

اعلاميو الشمال يردون على البطاينة

05:56

دعوى تطالب ماسك بتعويض 258 مليارا

01:07

هل تُنسق إسرائيل سرًا مع أمريكا حول ضرباتها العسكرية على سوريا

01:01

محكمة روسية تغرم جوجل 260 ألف دولار

00:58

بينت يبحث التحالف مع الليكود

00:46

اختتام فعاليات التمرين المشترك “عاصفة الصحراء” 2022

23:28

زيد بقاعين مديراً لمكتب ولي العهد

23:23

كريشان: 90 مليون يورو قروض للبلديات لإقامة مشاريع طاقة متجددة

22:05

اللجنة الأولمبية الأردنية تعقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادي

21:51

اختيار حنين و صابرين لادارة مباريات غرب آسيا

21:48

مقاطع فيديو لنساء وبيع أفلام إبـ ـاحـ ـية في بلد عربي

21:34

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يتسلم جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي المركز الثاني

21:29

الكوفحي: البلدية لم تكن تعمل بشكل مؤسسي صحيح، وشهدت الفترات السابقة فوضى كبيرة في الية العمل

21:07

الحديد يواصل رفض العروض.. الاندية تنتظر دفعتين .. هاني يوقع إلكترونيا

20:50

تمديد السماح بخلط الزيوت النباتية في الاردن

20:37

وزير الصناعة يبحث مع الجزائر إعادة تشغيل خط طيران مباشر

20:34

رصاصة تنهي حياة طفلة عمرها ست سنوات في اربد

20:29

اطردوا الهندوس من الخليج.. وسم يتصدَّر تويتر

20:22

عار لو يعلمون عظيم .. القتل على الهوية في الهند

20:01

الى الدولة ( الغميقة ) بالغَين

19:53

وزير الثقافة اللبناني يستقبل المحامي فيصل الخزاعي الفريحات

19:43

إرادة ملكية بتعيين ميساء بيضون عضوا في المحكمة الدستورية

19:40

الإدارة المحلية: 90 مليون يورو قروض للبلديات لإقامة مشاريع طاقة متجددة

19:35

فيصل الفايز : على الحكومة ان تنزل إلى الميدان

19:30

أستراليا تطلب من 8 ملايين مواطن إطفاء الكهرباء

19:09

الديوان الملكي المغربي: إصابة الملك محمد السادس بكورونا

18:40

ماحدث في “هيئة الإعلام” يثير موجة تعليقات تواصلية

18:19

الكلية السويسرية لادارة الاعمال في مصر رائدة في تقديم درجات التعليم العالي في ادارة الاعمال

18:12

‏عاجل – مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي: البنوك ملزمة بتثبيت القسط وإعلام العملاء بآلية التثبيت

18:03

البنك المركزي: طلبنا من البنوك تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره

16:53

المقداد يكشف : ننسق مع الأردن لتسهيل عودة اللاجئين

16:46

الأمانة تزيل بسطات عشوائية مخالفة بالجرافة

16:38

هيئة تنشيط السياحة : فتح كازينوهات في الأردن امر غير مقبول

16:24

تعرف على جدول مباريات كاس العالم قطر 2022

16:05

الجبالي : ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40%

15:56

إرادتان ملكيتان بالسفيرين منار الدباس وشاكر العموش

15:50

البريد الأردني يحذر من انتحال صفة موظفيه

15:46

الخصاونة يفوض إحدى صلاحياته بالتعيين إلى وزير السياحة

15:43

إلغاء رسوم تصل إلى ألف دينار تستوفيها الغذاء والدواء

15:25

التعليم العالي يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا‎‎

15:13

الحكومة : مشروع لمد سكة حديد من العقبة إلى الماضونة

15:04

الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة

15:01

النقل البري : دعم حكومي مباشر لمشغلي قطاع النقل

14:46

العجارمة يؤكد الالتفاف حول القياده الهاشمية خلال احتفالات البادية الشمالية الغربية بعيد الاستقلال

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022