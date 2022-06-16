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ماحدث في “هيئة الإعلام” يثير موجة تعليقات تواصلية

منذ 10 ثواني
ماحدث في “هيئة الإعلام” يثير موجة تعليقات تواصلية

وطنا اليوم -خاص -.  أثارت الوقفة الاحتجاجية التي ‏نفذها موظفون في هيئة الإعلام، أمس لمدة نصف ساعة احتجاجا على نهج مدير عام الهيئة طارق أبو الراغب وطالبوا بلقاء الوزير  فيصل الشبول من أجل وضعه بصورة معاناتهم . موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناول نشطاء في تعليقات ساخرة ماحدث في هيئة الاعلام .

حساب محمد هاني قال في تعليق له:

 

‏‎امر طبيعي ان تصل الامور لهذا الانحدار  ، كررنا مرارا لا يجوز تولية معارض يتكلم ببذيء الكلام عن الدولة ومؤسساتها وبلا ادنى خبرة او عمل في القطاع العام قيادة مؤسسة حكومية او وزارة طالما ان هناك من هو اولى منه من ابناء القطاع العام المخلصين وذوي الكفاءات ، ومجرد سكوته بالمنصب يكشفه.

هبه بدورها علقت :

‏‎يعني منيح منهم تحملوا كل هاي الفتره ، بكفي فهمه بالاعلام ،شو الاعلام ازدهر على ايامه حدث ولا حرج !

حساب مسجل باسم رمزي appl قال في تعليقه:

‏‎فليطبق القانون بعدالة.. من اقوال ابو الراغب

المرصاد قال في تعليقه : ‏‎من باب المصارحة والشفافية وتطبيق القانون التي كان ابو الراغب يدعو اليها مفروض يطلع يصرح بلايف ليش الموظفين مخنوقين واذا الحكومة شايفة انه الموظفين معهم حق فلياتوا بمسؤول جديد مهني.

الناشطة هيلدا شفيق عجيلات قالت في تعليق لها:

‏‎والله مش عارفة شو أعلق !!


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