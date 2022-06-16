الجراح: المستوى الذي ظهرت فيه الإحتفالية لا يليق بإربد

وطنا اليوم – طالب عضو جماعة عمان لحوارات المستقبل الدكتور جهاد الجراح، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه، بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عّن ما حصل في احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية لسنة 2022، والذي اقيم في جامعة اليرموك مساء الاحد الماضي.

وأضاف الدكتور الجراح مساء الأربعاء، أن المستوى الذي ظهرت فيه الإحتفالية لا يليق بإربد وثقافتها ولا يعكس الصورة الحقيقية لحضارتها بسبب ما وصفه بضعف الخبرة في إدارة ملف بهذا الحجم.

وقال الدكتور الجراح، أن الاحتفالية كان من المفترض أن تظهر بشكل يليق برجالاتها، لاسيما وأن القائمين عليها كان لديهم الوقت الكافي للتحضير والاستعداد الجيد لها.

وأشار الجراح إلى أن طريقة استقبال الضيوف من الوزراء العرب وعدم توفر مقاعد لهم أمر غير مقبول ومرده تخبط واضح داخل قاعة الاحتفال من قبل المنظمين.