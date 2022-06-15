جامعة مؤتة : السفير الإماراتي يزور الجامعة

وطنا اليوم – قام سفير دولة الإمارات في الاردن احمد بن علي البلوشي والوفد المرافق له اليوم بزيارة إلى جامعة مؤتة ،التقى خلالها مع

الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور علي الضمور وعميد الدراسات العليا الدكتور مخلد الطراونة ومدير مكتب العلاقات الدولية الدكتور سيف النوايسة حيث جرى بحث التعاون المشترك بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية،وقدم عوجان شرحا مفصلا عن الإنجازات التي حققتها الجامعة والهادفة إلى رفع سوية الجامعة وتميزها خصوصا في مجال تحقيق معايير الجودة والتصنيفات العالمية وتحفيز البحث العلمي إضافة إلى تحديث منظومة متكاملة من التخصصات التي تتوائم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار مؤكدا حرص الجامعة على تسخير جميع إمكانياتها لتوفير فرص التحصيل المعرفي والعلمي الذي يتناسب وتطلعات الطلبة الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة .

من جانبه أكد البلوشي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات ،مبديا اعتزازه بالمستوى الأكاديمي والإداري لجامعة مؤتة ومدى التطور الذي شهدته الجامعة سواء على المستوى البحثي والأكاديمي او في مجال تحديث البنية التحتية والوسائل التعليمية التي تكفل جودة التعليم والتطور التكنولوجي ،حيث قام البلوشي بجولة في مرافق الجامعة المختلفة شملت كلية الصيدلة ومركز التعلم الالكتروني ،ومحطة الطاقة الشمسية ،ومركز الريادة والابتكار