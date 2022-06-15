السفير الكويتي : هذا هو سر العلاقة المتينة مع الأردن وبشرى سارة للمعلمين في الأردن !!

وطنا اليوم ـ وصف سعادة السفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني في لقائه مع عدد من الاعلاميين الأردنيين في مقر السفارة الكويتية في عمان بالتعاون مع شركة زين، زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدلله الى الكويت بالتاريخية.

وأكد أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقة الأخوية، والشعور المتقارب بين الأردن والكويت، مبيناً أن العمل مستمر من أجل تطوير هذه العلاقة.

وقال الديحاني:” أمضيت سنوات عديدة في الأردن ولم أجد الا قلوب مفتوحة من الأردنيين، ولم نسمع منهم الا الكلام الجميل”.

وبين في حديثه لـ”رم” أن سر العلاقة المتينة بين الأردن والكويت، هو حرص القيادة السياسية في البلدين والتوصية الدائمة، على أن تبقى هذه العلاقات متميزة، مؤكداً أن الجميع تحت مظلة هذا الحرص والرعاية السامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو أمير دولة الكويت حفظهم الله ورعاهم، الأمر الذي يجعل علاقة البلدين الشقيقين مختلقة ومميزة عن باقي العلاقات العربية العربية.

وكشف الديحاني أن حجم الاستثمارات الكويتية بلغ 5,5 مليار دينار كويتي، أي بقيمة 18 مليار دينار أردني، نظراً لوجود مناخ مشجع، ووجود مكانة خاصة واهتمام بالاستثمارات الكويتية والمستثمرين، ولهذا بقيت وستبقى الكويت المصنف الأول في المملكة الأردنية الهاشمية.

وزف الديحاني بشرى سارة للمعلمين الأردنيين، موضحاً أن لجنة من وزارة التعليم الكويتية ستأتي الى الأردن للعمل على استقطاب عدد كبير من المدرسين والمدرسات، حيث سيكون هذا العدد أكبر من السنوات السابقة، لايمان الكويت المطلق بجودة التعليم الأردني.

وعن الموقف الأردني الكويتي الموحد بخصوص القضية الفلسطينية، ودعم الكويت للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية، جدد الديحاني تأكيده على أهمية الوصاية الهاشمية، مبيناً أن الخطاب السياسي الكويتي يهتم دائماً بابراز الحرص على الوصاية الهاشمية، موضحاً أن الكويت تؤمن ايمان مطلق بالدور الذي تقوم به المملكة تجاه القضية الفلسطينية.