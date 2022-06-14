رئيس مجلس المفوضين في العقبة يطلب شراء 6 سيارات جديدة

وطنا اليوم:وجه رئيس مجلس المفوضين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كتابا إلى رئيس الوزراء إشار فيه إلى استحقاق مركبات للشطب.

وبناء عليه ، فإن حاجة المفوضية تقتضي توفير عدد مناسب من السيارات لاستخدام رئيس السلطة والمفوضين .

وبحسب الكتاب المؤرخ في 13 نيسان الماضي، فإن المركبات المخصصة للمفوضين استحقت الشطب من حيث سنة الصنع والمسافة المقطوعة البالغة (650.000) وعلى النحو المبين أدناه:

وتاليا نص الكتاب: