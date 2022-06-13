الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

وطنا اليوم:أكد المستشار القانوني والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي العمل على تطوير برنامج “تقسيط” ليصبح برنامجا متكاملا ودائما.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، كشف عن أن “الضمان” ستدخل جميع السلع والخدمات في “تقسيط” ليتمكن المتقاعدون الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين من شرائها عبر البرنامج.

وأعلن عن أنه من بين السلع والخدمات التي ستضاف إلى “تقسيط” تذاكر السفر والرحلات السياحية والملابس وأقساط المدارس والأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

وبين أن البرنامج سيحدد سقفا أعلى لمبلغ الشراء ومقدار القسط، وفقا لرواتب المستفيدين للتخفيف عليهم.

التأمين الصحي

وقال المجالي إن المشاورات حول مشروع التأمين الصحي وصلت إلى مراحل متقدمة.

وعبر عن أمله بخروج مشروع التأمين الصحي إلى حيز الوجود والبدء بتنفيذه في القريب العاجل سواء كان ذلك في العام المقبل أو قبل ذلك.

وبين أن مشروع التأمين الصحي سيشمل المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي، إضافة إلى أفراد أسرهم.