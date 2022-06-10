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الأعلى منذ 17 عاما.. سعر لتر البنزين في بريطانيا 2.2 دولار

منذ ثانيتين
الأعلى منذ 17 عاما.. سعر لتر البنزين في بريطانيا 2.2 دولار

وطنا اليوم:سجل لتر البنزين في بريطانيا 180.7 بنسا (2.2 دولار)، في زيادة يومية قياسية هي الأعلى منذ 17 عاما.
وقالت صحيفة “تايمز” نقلا عن الرابطة البريطانية لسائقي السيارات: “ارتفع سعر لتر البنزين بمقدار 2 بنس أمس، وهذه أكبر زيادة يومية منذ 17 عاما”.
ووفقا لشركة “اكسبريان كاتاليست”، بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين يوم الثلاثاء في بريطانيا 180.7 بنسا. وفي الوقت نفسه، حذرت رابطة سائقي السيارات من أنه إذا ظلت معدلات النمو اليومية لأسعار البنزين في المملكة كما هي، فإن سعر الوقود لخزان سيارة بسعة 55 لترا، قد يتجاوز 100 جنيه إسترليني (125 دولارا).
وفي نهاية أيار/مايو، قالت الرابطة البريطانية لسائقي السيارات إن تكلفة لتر البنزين الخالي من الرصاص كانت 171.04 بنسا (نحو 2.16 دولارا)، في حين أن السعر القياسي السابق المسجل في أيار/مايو كان 170.35 بنسا. في المقابل، ارتفعت تكلفة وقود الديزل إلى 181.64 بنسا (نحو 2.3 دولار) مقابل الرقم القياسي السابق البالغ 181.35 بنسا في مايو.
وحطمت تكلفة البنزين ووقود الديزل في المملكة المتحدة الأرقام القياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط العقوبات بحق روسيا والرغبة في التخلي عن مشتريات النفط الروسي.
وفي 26 أيار/مايو، أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (18.9 مليار دولار) تتعلق بأزمة تكلفة المعيشة والتضخم القياسي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تفرض السلطات ضريبة مؤقتة بنسبة 25 في المائة على الأرباح الزائدة لشركات النفط والغاز.


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