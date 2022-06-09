الأردنيون على موعد جديد مع كتلة هوائية حارة

وطنا اليوم:توقع طقس العرب، أن يطرأ ارتفاع اضافي على درجات الحرارة يوم السبت لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حاراً خلال ساعات الظهيرة والعصر في المرتفعات الجبلية والمناطق الغربية، وشديد الحرارة في شرق المملكة ومناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

وتكون درجات الحرارة العُظمى حول مُنتصف الثلاثينيات مئوية في المدن الرئيسية بمافيها العاصمة عمان وقد تتجاوز ذلك في بعض المدن والاحياء، بينما تكون حول الاربعينيات مئوية في الأغوار والبحر الميت في مدينة العقبة ومناطق البادية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات العصر والمساء وتكون مُثيرة للأتربة في مناطق البادية الشرقية.

ويطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس دافئاً في مُختلف مناطق المملكة، بينما يكون مائلاً للحرارة في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في المناطق الشرقية من المملكة.