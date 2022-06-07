بعد التصريحات المثيرة للجدل .. الفراية يتصدر تويتر في الاردن

وطنا اليوم:أثار تصريح وزير الداخلية مازن الفراية ، اليوم الثلاثاء ، جدلا في الوسط الشعبي بعد قوله ان أسعار الوقود في الاردن تنتظرها 4 رفعات على الأقل خلال الأشهر المقبلة .

وعلى الفور استذكر الاردنيون بسخرية تصريحات لرئيس الحكومة بشر الخصاونة قال فيها الاثنين ان اجمل ايام الاردنيين لم تأت بعد .

وتفاعل الاردنيون بشكل غاضب وفكاهي في آن واحد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الفراية ، وتصدر وسم ( #وزير_الداخلية ) موقع تويتر في الاردن بعد التصريحات المثيرة للجدل وفق قولهم .

واعتبر الاردنيون أن الفراية ليس صاحب الاختصاص بالتسعيرة النفطية فيما يكون البت بالقرار من صلاحيات وزارة المالية أو الطاقة مضيفين ان اجتماع الفراية كان بحضور مستثمرين حيث ان التصريحات يمكن ان تعيد نظر المستثمر اتجاه الاردن على حد قولهم .

وأعلنت حكومة الخصاونة 31 أيار المنصرم رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران الحالي بمقدار 60 فلسا/لتر كأعلى تسعيرة شهدها الاردن منذ تأسيسه .

وتداول الاردنيون في الاونة الاخيرة مقطعا مصورا لخروج سائل أسود من حفرة في منطقة الجفر جنوبي شرق الأردن.

وصرح وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة ، امس الاثنين، على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، عن البدء بعمليات الحفر في أول بئر نفط بمناطق مؤملة خلال شهر إيار بالجفر المتاخمة للحدود الأردنية السعودية.