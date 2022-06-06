رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع‎‎

وطنا اليوم:بمناسبة احتفالات جامعة فيلادلفيا بعيد الاستقلال افتتح الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا بحضور سعادة السفير الاندونيسي في عمان فعاليات معرض الكتاب التاسع الذي تنظمه دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في الجامعة .

وتجول الرئيس والسفير في أرجاء المعرض الذي حضره الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والعمداء والمدراء وجمع من اعضاء هيئة التدريس والطلبة .

وضم المعرض كتب ومراجع للعديد من دور النشر الأردنية اشتملت على مختلف العلوم والمعرفة. إضافة إلى زاوية لدور قواعد البيانات المحلية والعربية والعالمية .

وأعرب الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة عن سعادته بمحتويات المعرض واهمية المعرض واستمراريته واطلاع الطلبة واعضاء هيئة التدريس على كل جديد في عالم المعرفة

وقال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات في الجامعة أن هذا المعرض يأتي بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً وهي الاستقلال، والمعرض مهرجان ثقافي سنوي اعتادت المكتبة أن تقيمه إيماناً منها بأهمية المعرفة والكتب في إثراء المجتمعات وتقدمها وتخطيطها للأفضل .

هذا وخلال حفل افتتاح المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام قام رئيس الجامعة بتسليم المشاركين في المعرض الشهادات التقديرية وهم : مديرية ثقافة جرش ، دار شهرزاد للنشر والتوزيع ، جبل عمان ناشرون ، دار شأن للنشر والتوزيع ، وازبكية عمان، وشركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي، وقدمت فرقة كورال الجامعة معزوفات شجية نالت استحسان الحضور.