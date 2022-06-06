بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع‎‎

منذ ثانيتين
رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع‎‎

وطنا اليوم:بمناسبة احتفالات جامعة فيلادلفيا بعيد الاستقلال افتتح الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا بحضور سعادة السفير الاندونيسي في عمان فعاليات معرض الكتاب التاسع  الذي تنظمه دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في الجامعة .

وتجول الرئيس والسفير في أرجاء المعرض الذي حضره الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والعمداء والمدراء وجمع من اعضاء هيئة التدريس والطلبة .

وضم المعرض كتب ومراجع للعديد من دور النشر الأردنية اشتملت على مختلف العلوم والمعرفة. إضافة إلى زاوية لدور قواعد البيانات المحلية والعربية والعالمية .

وأعرب الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة عن سعادته بمحتويات المعرض واهمية المعرض واستمراريته واطلاع الطلبة واعضاء هيئة التدريس على كل جديد في عالم المعرفة

وقال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات في الجامعة  أن هذا المعرض يأتي بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً وهي الاستقلال، والمعرض مهرجان ثقافي سنوي اعتادت المكتبة أن تقيمه إيماناً منها بأهمية المعرفة والكتب في إثراء المجتمعات وتقدمها وتخطيطها للأفضل .

هذا وخلال حفل افتتاح المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام قام رئيس الجامعة بتسليم المشاركين في المعرض الشهادات التقديرية وهم : مديرية ثقافة جرش ، دار شهرزاد للنشر والتوزيع ، جبل عمان ناشرون ، دار شأن للنشر والتوزيع ، وازبكية عمان،  وشركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي، وقدمت فرقة كورال الجامعة معزوفات شجية نالت استحسان الحضور.

فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:36

ورشة عمل لجامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية

16:29

يا قاضيَ الحاجاتِ جئتُكَ راجياً كم حاجةٍ أطوي عليها أضلعي

16:10

#عاجل هل نحن امام ازمة خبز .. كتاب يكشف تخفيض حصة المخابز من الدقيق

16:02

الشبول: الحكومة تستعد لإعلان مخرجات تطوير القطاع العام

16:01

اعتصام مواطن أمام مجلس النواب للمطالبة بفرصة عمل وانقاذ اسرته من الضياع

15:58

ولي العهد يقدم وأجب العزاء لذوي الشهيد ابوغنمي

15:52

الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير

15:25

الرياطي : تفاجأت بوجود عقوبتين لم يصوت عليهم المجلس واحتفظ بحقي القانون بخصوص ذلك

15:10

الحكومة: مؤشرات إيجابية لوجود النفط في الأردن

15:04

مجلي يكتب ظاهرة التحرش في الاردن عقوبتها وطريقة اثباتها

15:01

مكافحة التسول تضبط 1023 متسولا في آيار

14:57

حماية المستهلك : أسعار الدجاج بالأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

14:46

لعدم توافر الأموال .. لبنان بلا جوازات سفر

14:21

رقم جديد لطوارئ الكهرباء بالأردن

14:19

السجن لمنتحل حساب الملك على مواقع التواصل

14:18

المومني يكشف عن أساليب جديدة لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات

14:16

العرموطي يسأل الحكومة عن المنح المقدمة للأردن

14:01

الجغبير: وفد صناعي الى الجزائر لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

13:57

المناصير يشرب سمادا من إنتاج مجموعته

13:54

إسقاط أستراليا الخيار الأفضل للأولمبي الأردني لحسم التأهل الآسيوي

13:52

رئيس الوزراء: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

12:49

بنك ABC في الأردن يدعم جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية الانسانية 

12:44

الرؤية الاقتصادية : إطلاق الـ 5G والاستفادة من التجارة الإلكترونية

12:38

الملك يرعى فعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

12:31

خبراء يؤكدون أهمية تطوير التعليم وتدريب المعلمين وتحديد التخصصات الرائدة

12:24

العجارمة ينعى شهداء الواجب

12:04

الصفدي في بغداد للقاء نظيريه العراقي والمصري

12:01

الأردن يدين بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول

11:35

ولي العهد يرعى الجلسات الحوارية ضمن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

11:30

بعد الإساءة للنبي محمد .. مُطالبات بطرد العمالة الهندوسيّة من الخليج

11:20

صورة على قميص طفل فلسطيني تُغضب جنود الاحتلال

11:14

النائب العرموطي يطالب بموقف رسمي أردني ضد الهند

11:06

إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لرؤية التحديث الاقتصادي

10:57

منحة بقيمة مليون دينار لإنشاء مجمع قاعات باربد

10:49

الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة إلى الأردن

10:46

اصابة شخص بعيار ناري بمشاجرة في مخيم اربد

10:38

دول أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام طائرة وزير الخارجية الروسي

10:10

وفاة في 480 حادث سير خلال 24 ساعة

10:05

ضبط سائق باص (سكران) على أوتوستراد الزرقاء

10:01

سيد بايدن : إسرائيل ليست شريكاً للسلام

09:55

أبو طلال يطلق مشروعا للأضاحي الجورجية

09:50

احتراق صهريج محمل بمادة نفطية في الأزرق

09:48

وفيات الاثنين 6-6-2022

09:46

الأردن يطلق رؤية جديدة لاقتصاده الوطني

09:37

الدكتور عبدالله حقروص يشارك بالمؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول في القاهرة

09:26

خطوة اقتصادية صناعية مهمة

09:21

إحالة ملف نفوق الأبقار في المفرق إلى الجهات الأمنية

09:17

مُعدّل المعهد القضائي: استثناء من تعليمات ونقل موظفين وإلزام بالسرية

وفيات

وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة الله