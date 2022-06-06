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ورشة عمل لجامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية

منذ 3 ثواني
ورشة عمل لجامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية

وطنا اليوم:تحت رعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمّان الأهلية عقـدت الجامعة بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية ورشـة عـمل بعنوان ” تحول المدن الأردنية إلى مدن ذكية – واقع وطموح ” في مدرج محمود درويش بالجامعة ، بمشاركة أمانة عمان الكبرى وعدد من البلديات الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية إنتاج والخبراء والأكاديميين أصحاب الاختصاص.

وفي معرض كلمته رحب الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالحضور، وعبر عن أهمية المدن الذكية ودورها في تحسين مستوى الحياة ومواكبة التطورات مع التغير في احتياجات الانسان وتطرق إلى عدد من الدراسات المتعلقة بالمدن الذكية، وأكد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد حمدان على أن توصيات الورشة تنبثق من التشاركية بين مختلف القطاعات الأكاديمية، والخبراء وأصحاب الاختصاص. وأكد أن توصيات الورشة ينبثق عنها العديد من تطلعات الجامعة للمساهمة محلياً وعربياً في موضوع المدن الذكية ،مشيرا الى أن توجهات رسائل الطلبة وأبحاث العاملين في الموضوع تسهم لتقديم حلول مرورية لأصحاب القرار في الأردن.
وقال عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر أن جامعة عمان الأهلية هي الرائدة والأولى في المنطقة لاحتضانها البرنامج الوحيد المتخصص في أنظمة النقل الذكية الذي يهدف إلى رفد المجتمع بخبرات متنوعة.
وأشار الى أن الجامعة خصصت أكثر من مليون دولار لغايات ابتعاث ثلة من المهندسين في مجال النقل الذكي، و تأسيس مجموعة بحثية لها تشاركيات مع جامعات عريقة مثل imperial London college Virginia tech ومحلياً مع الجامعة الأردنية أم الجامعات الاردنية، وعربياً جامعة القاهرة.
وأكد أن عقد هذه الورشة بداية تعاون مثمر بين المنتدى العربي للمدن الذكية وجامعة عمان الأهلية بما يساعد الباحثين والمتخصصين وطلاب الدراسات العليا من استكمال ابحاثهم ودراساتهم وامكانية تطبيقها على أرض الواقع وتنفيذها.
و من جانبها ، أكدت المهندسة سميرة الدحيات “المدير التنفيذي للمنتدى العربي للمدن الذكية” أن انعقاد هذه الورشة يأتي انطلاقاً من أهداف المنتدى العربي للمدن الذكية نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات لتنظيم دور العلم والعلوم والتكنولوجيا والإبتكار في تحقيق التنمية المستدامة.
كما بينت الدحيات بأن هذه الورشة هي باكورة تعاون مشترك مثمر ضمن سلسلة ورش علمية حول موضوع المدن الذكية، وفتح آفاق للتعاون المشترك في تعزيز المعارف التي تخدم البلديات والمدن في مجالات التحول الالكتروني الذكي من خلال المؤتمرات والدورات وورش العمل والفعاليات المشتركة التي تختص بهذا الجانب.
تبع ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين وتكريم الجهات المشاركة.
وشملت ورشة العمل خمسة عروض تقديمية قدمها كل من المهندس نضال البيطار المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات/ انتاج، والسيد/ سلطان الخرابشة المدير التنفيذي لمديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أمانة عمان الكبرى، والمهندسة هند الحياري مدير دائرة تشغيل الباص السريع، بالإضافة إلى عرض تقديمي من المنتدى العربي للمدن الذكية وعرض تقديمي من المجموعة البحثية الهندسية لأنظمة النقل الذكية في جامعة عمان الأهلية قدمته الدكتورة تقوى الحديدي وكذلك قدم الطالب في الدراسات العليا المهندس ينال الحارس عرضاً تقديمياً اشتمل على رسالته في ماجستير أنظمة النقل الذكية بعنوان استخدام أنظمة الاصطفاف الذكية في مواقف جامعة عمان الأهلية ،تبع ذلك جلسة حوارية بين الحضور والمشاركين.
وتلا العروض التقديمية جلسة حوارية انبثق عنها مجموعة من التوصيات أهمها تذليل المصاعب امام الباحثين واهمية التشاركيات بين جميع القطاعات من اجل تقديم حلول فعالة للتحديات الموجودة لتحول المدن الى مدن ذكية


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