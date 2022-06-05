جامعتنا عنوان محبتنا ومصدر اعتزازنا… والتكنولوجيا جوهرة الجامعات العربية

وطنا اليوم – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (جوهرة الجامعات الأردنية)، صرح علمي متميز، نعتز به ونفتخر بالانتساب إليه، ونباهي الدنيا بالمستوى الرائد لهذه الجامعة التي أضحت اليوم تعتلي سدة التميز والتقدم وترتقي سلم التفوق والابداع، لتكون واحدة من بين أفضل خمسمائة جامعة في العالم ضمن التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي، كل ذلك بفضل المستوى المتقدم لمنتسبيها طلبة وأساتذة وإداريين، ممن باتوا مسلحين بشتى صنوف العلوم والمعارف وهم يحملون رسالة القيم الإنسانية النبيلة ويؤمنون بمفهوم المواطنة الصالحة والتصالح مع الذات والآخر، فالطلبة هم عماد الجامعة وفخر الوطن وبناة المستقبل وقادة الغد وقرة عين القائد المفدى

وعلى مستوى الانفتاح والتعاون والاندماج مع المجتمع المحيط فقد سعت الجامعة على تنشيط هذا الجانب لدى أبنائها الطلبة، وذلك من خلال العمل على صقل جانب الشخصية عندهم وتجسيد عامل الثقة لديهم. بالإضافة إلى الاستثمار النافع بهم في كل المجالات وبكافة الوسائل والإمكانات القادرة على تطوير مهاراتهم ودعم مواهبهم ليكونوا خير قادة لمسيرة البناء والتغيير قادرين على خلق فرص العمل لا انتظارها أو البحث عنها.

بفضل كل هذه الجهود المشتركة استطاعت جامعتنا اليوم أن تتبوأ مرتبة مرموقة لتكون واحدة من بين أفضل (500) جامعة على مستوى العالم، من هنا تشيد إدارة الجامعة بمستوى الوعي المتقدم لدى الطلبة الذي أثبتوا للجميع قدرتهم على التعامل مع جميع القضايا بروح تنافسية شفافة عالية حتى أصبح مجتمع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مجتمع خال من العنف، لذا يحق لكل طالب وطالبة من أبناء هذه الجامعة الفخر والاعتزاز ورفع الهامات عاليا بهذا الإنجاز العظيم الذي كان للطلبة الدور الأبرز في تحقيقه والوصول إليه.