د.الدبوبي من حقوق عمان الأهلية يشارك في المؤتمر الدولي 12 للقانون البحري وسياساته في المملكة المتحدة

وطنا اليوم:بدعوة شخصية من فقيه قانون التجارة الدولية والقانون البحري الاستاذ الدكتور ( Prof. Jason Chuah) ومندوباً عن جامعة عمان الأهلية، قدم رئيس قسم القانون الخاص الدكتور ضرار الدبوبي ورقة بحثية عن ضمانات أجرة نقل البضائع بحراً، وذلك لدى المؤتمر الدولي الثاني عشر للقانون البحري وسياساته والذي انعقد لدى جامعة
City, University of London) ) بتنظيم مشترك ما بين مجموعة بحوث جامعات لندن للقانون البحري والجمعية الصينية الأوروبية للتجارة الدولية، وبدعم من أشهر دور النشر العالمية للكتاب والبحوث القانونية:
-Thomson Reuters (Sweet & Maxwell)
-Lawtext Publishing
وقد كانت الورقة المقدمة من قبل الدكتور ضرار الدبوبي هي الورقة الوحيدة لمندوب عن جامعة عربية، وهي من ضمن 19 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل عدد من محامين ومحكمين في حقل التجارة البحرية وكذلك أكاديميين ممثلين عن عدد من الجامعات العريقة مثل:
Queen Merry, University of London
University of Edinburgh
University of Swansea
University of Southampton
University of East Anglia
London Metropolitan University
City, University of London
University of Northumbria
University of Roehampton
University of Macerate
University of BI Norwegian Business School
Jaume I-University, Castellon