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د.الدبوبي من حقوق عمان الأهلية يشارك في المؤتمر الدولي 12 للقانون البحري وسياساته في المملكة المتحدة

منذ 4 ثواني
د.الدبوبي من حقوق عمان الأهلية يشارك في المؤتمر الدولي 12 للقانون البحري وسياساته في المملكة المتحدة

وطنا اليوم:بدعوة شخصية من فقيه قانون التجارة الدولية والقانون البحري الاستاذ الدكتور ( Prof. Jason Chuah) ومندوباً عن جامعة عمان الأهلية، قدم رئيس قسم القانون الخاص الدكتور ضرار الدبوبي ورقة بحثية عن ضمانات أجرة نقل البضائع بحراً، وذلك لدى المؤتمر الدولي الثاني عشر للقانون البحري وسياساته والذي انعقد لدى جامعة
‏ City, University of London) ) بتنظيم مشترك ما بين مجموعة بحوث جامعات لندن للقانون البحري والجمعية الصينية الأوروبية للتجارة الدولية، وبدعم من أشهر دور النشر العالمية للكتاب والبحوث القانونية:

-Thomson Reuters (Sweet & Maxwell)

-Lawtext Publishing

وقد كانت الورقة المقدمة من قبل الدكتور ضرار الدبوبي هي الورقة الوحيدة لمندوب عن جامعة عربية، وهي من ضمن 19 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل عدد من محامين ومحكمين في حقل التجارة البحرية وكذلك أكاديميين ممثلين عن عدد من الجامعات العريقة مثل:

‏Queen Merry, University of London

University of Edinburgh

University of Swansea

University of Southampton

University of East Anglia

London Metropolitan University

City, University of London

University of Northumbria

University of Roehampton

University of Macerate

University of BI Norwegian Business School

Jaume I-University, Castellon


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