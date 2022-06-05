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منتخب جامعة عمان الأهلية لكرة السلة يتأهل إلى الدور الثاني بدوري “بلينك” للجامعات الأردنية

منذ 20 ثانية
منتخب جامعة عمان الأهلية لكرة السلة يتأهل إلى الدور الثاني بدوري “بلينك” للجامعات الأردنية

وطنا اليوم:تمكن منتخب جامعة عمان الأهلية لكرة السلة من التأهل إلى الدور الثاني في دوري الجامعات الأردنية لكرة السلة للطلاب “دوري بلينك للجامعات” متصدراً للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة من خلال تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على جامعة البلقاء التطبيقية ومؤتة واليرموك في ختام منافسات الدور الأول من البطولة الذي أقيم خلال الفترة 15- 31 / 5 / 2022.

وفي مستهل مشواره في البطولة تمكن منتخب جامعة عمان الاهلية لكرة السلة من تحقيق انتصاره الأول على حساب جامعة البلقاء التطبيقية بنتيجة (58-31) ونال نادر مصطفى لقب أفضل لاعب بالمباراة، بينما تمكن منتخب الجامعة من تحقيق انتصاره الثاني على جامعة مؤتة بنتيجة (89-65) ونال فادي عواد لقب أفضل لاعب بالمباراة، وفي المباراة الأخيرة “صراع الصدارة” تابع منتخب الجامعة سلسلة انتصاراته على حساب جامعة اليرموك بنتيجة (73-62) ونال نادر مصطفى لقب أفضل لاعب بالمباراة للمرة الثانية بالدور الأول، ليتأهل بذلك إلى الدور الثاني متصدراً المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وجاءت جامعة اليرموك بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، وجامعة مؤتة برصيد 4 نقاط وجامعة البلقاء التطبيقية برصيد 3 نقاط.
ويستعد فريق الجامعة في الدور المقبل لمواجهة جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية خلال الفترة 17- 24 / 7 / 2022 ويتطلع للعبور إلى الدور الثالث من منافسات البطولة “الدور الترتيبي” من خلاله تواجد العديد من عناصر الخبرة ولاعبي المنتخبات الوطنية وأندية الدرجة الممتازة.
ويمثل فريق الجامعة في هذه البطولة كلاً من: فادي فهمي عواد، نادر أحمد مصطفى، عبدالكريم حاتم خديش، حمزة طارق الطاهر، فياض الطاهر، أسامة حمدي العوايشة (كلية العلوم التربوية)، أحمد محمد نوبة، أمير نظام أحمد، يزيد مرعي الغافل (كلية الأعمال)، محمد هاشم أبو وردة (كلية العمارة والتصميم)، عبدالله صقر أبو طواحينه (كلية التمريض)، رشيد محمد نعمان (كلية الهندسة)، وقصي غسان أبو رمضان (كلية تقنية المعلومات)


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