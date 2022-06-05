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زيارة سفيرة بريطانيا للتغير المناخي COP26 السيدة Janet Rogan لجامعة فيلادلفيا

منذ ثانيتين
زيارة سفيرة بريطانيا للتغير المناخي COP26 السيدة Janet Rogan لجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تحقيقا لرؤية جامعة فيلادلفيا في التطور والتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومواكبة التطورات حول العالم فيما يخص التغير المناخي فقد اقامت جامعة فيلادلفيا ندوه خاصة عبر تطبيق Teams بالتعاون مع المعهد الثقافي البريطاني British Council  والسفارة البريطانية في عمان على شرف زيارة سفيرة بريطانيا للتغير المناخي COP26 السيدة Janet Rogan  للاردن بتاريخ 25.5.2022. وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم بالسفيره وأشار الى انجازات جامعة فيلادلفيا فيما يخص الابحاث والمشاريع ذات العلاقة بالتغير المناخي والإعتماد على مصادر الطاقة البديله وفقا لرؤية الأردن 2025. ثم ألقى الدكتور علاء شديفات/ قسم الهندسة المدنية عرضا موضحا فية المشاريع الممولة من برنامج نيوتن/الخالدي والتي تم الحصول عليها سابقا ومدى أهمية هذه المشاريع في ربط الباحثين من الأردن وبريطانيا ومدى تأثيرها في التركيز على تقليل أثر التغير المناخي في الأردن. ثم قدم مجموعة من الطلبة نماذج عن المشاريع ذات العلاقة بالتغير المناخي, فقد قدمت كل من الطالبتين صفا الصلاحي و لورا المجالي بحثا بإشراف الدكتور علاء شديفات عن أهمية الأبنية الجاهزة خارج الموقع  في قطاع الأنشاءات الأردني Evaluation Off-Site Construction in Jordanian Construction Industry وأثر ذلك على تقليل الانبعاثات من المشاريع الإنشائية. كما قدم الطالبين حازم عقل و رامي أبو هنطش بحثا من قسم هندسة الطاقة المتجددة بإشراف الأستاذ الدكتور وكاع الجبوري والدكتور فراس عبيدات بعنوان تطوير الخلايا الشمسية لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون Simulations of thin film (CIGS) solar cells on scaps. كما وقدم الدكتور محمد يونس عرضا عن مشروع معالجة مخلفات المياه العادمة والذي ينفذ حاليا في بلدة مرصع بعنوان Wastewater treatment in anaerobic UASB and hybrid bioreactor followed by a post-aerobic treatment . وفي نهاية اللقاء شكرت سفيرة بريطانيا للتغير المناخي جامعة فيلادلفيا على الاستضافة وعلى انجازاتها بالبحث العلمي المتعلق بالتغير المناخي ومشاركة طلاب الجامعة في هذة الابحاث لإدراكهم أهمية هذا الموضوع. وقد شارك في الورشة ممثلين عن المعهد البريطاني British Council  والسفارة البريطانية في عمان, نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي, عميد كلية الهندسة الدكتور محمد بني يونس, وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والأدارية في جامعة فيلادلفيا والدكتورة أحلام الشريف ممثلة عن الجامعة الهاشمية.    


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