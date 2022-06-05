الرزاز: الشباب هم الغاية والحرية يقابلها واجب المواطنة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، ان الاحتفال بذكرة استقلال الاردن مناسبة عزيزة على الجميع، وانها تميزت هذا العام بشيء مهم من خلال تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني على دور الشباب، بالإضافة إلى المسارات الثلاثة من خلال تحديث المنظومة السياسية والقطاع العام ودور الشباب.

وأضاف الرزاز في ندوة بعنوان الشباب والاستقلال والنهضة، التي أقيمت بمناسبة احتفالات المملكة الاردنية الهاسمية والجامعة الأردنية بعيد الاستقلال، أن الشباب هم الغاية والوسيلة للنهضة وهو ما نتطلع له لكن يجب ان يتم بلورتها.

وتحدث الرزاز عن الديموقراطية مشيرا إلى أنه في أي دولة لن تنجح إلا إذا كانت هذه الدولة قوية وليست دولة استبداد، والدولة القوية هي التي دولة القانون والمؤسسات، والعمل على ترجمة القوانين إلى حالة حقيقية يعيشها المواطن.

وبين الرزاز أن الشباب والمجتمع بحاجة الى تقبل الرأي الآخر وعدم اللجوء الى العنف، وأن الحرية يقابلها واجب المواطنة.