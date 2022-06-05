اتفاقية لانشاء جامعة طبية بـ 400 مليون دولار

وطنا اليوم:اكدت مصادر رسمية ان الصندوق السعودي الاردني للاستثمار سيوقع اتفاقية مع الحكومة لانشاء جامعة طبية في الاردن بقيمة 400 مليون دولار.

وقالت المصادر ان توقيع الاتفاقية سيكون خلال الايام القريبة المقبلة، خصوصا وان المباحثات بين الطرفين وصلت الى مراحلها النهائية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار، أكد التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة بدعم نمو الاقتصاد الأردني من خلال إقامة مشاريع استثمارية طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية، يكون لها أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وأشار عطار خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة عقد في نهاية نيسان الماضي، إلى أن الصندوق في المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقيات النهائية مع الحكومة الأردنية، للبدء بتنفيذ مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

وتبلغ كلفة الاستثمار في الجامعة الطبية بقيمة 400 مليون دولار أميركي، حيث يتسع المستشفى الجامعي لـ 300 سرير، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، بالتعاون مع مستشفى لوس أنجليس في كاليفورنيا، باعتباره واحداً من أكبر عشرة مستشفيات في الولايات المتحدة، ومستشفى لندن.

واكد المصدر أن المستشفى الجامعي سيوفر ما يقارب 5000 فرصة عمل، حيث يتوقع انشاؤه في منطقة حدائق غمدان على طريق المطار.

من جانبه اكد الناطق الاعلامي، مدير وحدة تنسيق القبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن الانظمة في الوزارة تسمح بانشاء جامعات طبية في حال انتهت جميع متطلبات الحصول على الموافقة بشكل لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في الاردن عند تأسيس وترخيص للجامعات الاردنية.

في السياق، قال رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور إن فكرة الاستثمار في التعليم مرحب بها، مشددا على ضرورة أن تكون وفق ضوابط لتحكم عملية التعليم.

واوضح البدور امس ان الاستثمار في القطاع الطبي والتعليم لا يشكل خطرا على مستقبل التعليم اذا ما تم اعتماد الاسس الكفيلة لانجاح التجربة ودون تأثيرها على الواقع.

وبين ان فكرة استحداث الجامعات الطبية امر مهم في ظل تزايد عدد الطلبة الخريجين من الكليات الطبية، الامر الذي يستدعي تحديد الشريحة المستهدفة من الطلبة المسجلين بان يتم الاعتماد بشكل اساسي على الطلبة الوافدين بنسبة تتراوح مابين 75-80% من مجموع الطلاب.

اضافة الى الحفاظ على الكفاءات البشرية في الجامعات الرسمية التي تدرس الطب لاستقطابها في الجامعات المستحدثة.

وطالب البدور بضرورة اجراء توأمة مابين الجامعات العلمية لرفع كفاءة ومستوى الخريجين بشكل يحفظ سمعة التعليم في الاردن.

يشار أن عدد الجامعات الاردنية التي تدرس تخصص الطب تصل الى ست جامعات موزعة على مختلف انحاء المملكة، ويصل عدد خريجي الطب في الأردن نحو 4500 سنويا