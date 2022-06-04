الدكتور احمد السعد يرد على محاولات التشويه: أبلغوها ان اسمها الرباعي ونسخة من كل ما نشرته وصلت

وطنا اليوم_رد البروفيسور الدكتور احمد السعد على ما اسماه “محاولات لتشويه سمعتي”.

وقال السعد:ابنائي وبناتي الطلبة ، ما تتم من محاولات لتشويه سمعتي سيتم التصدي لها بالطرق القانونية ، كل شخص نشر الاكاذيب سيتم محاسبته.

سيستخدم هذا الهاشتاق توثيق من قبل المحامي الخاص بي.

وأضاف: أبلغوها ان اسمها الرباعي ونسخة من كل ما نشرته وصلت للمحامي الخاص بي وغدا سيتم تقديم الأوراق لمدعي عام اربد.. اعذر من انذر