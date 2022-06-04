الأميرة سمية للتكنولوجيا” تستحدثُ برنامجا للماجستير في إدارة سلاسل التوريد والتكنولوجيا اللوجستية

وطنا اليوم – وافقَ مجلسُ التعليم العالي على استحداث برنامج ماجستير ” إدارة سلاسل التوريد والتكنولوجيا اللوجستية ” في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال بجامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا بدءاً من مطلع العام الدراسي المقبل 2022/2023.

هذا وأشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي أن عملية استحداث البرامج الدراسية بشكل عام تأتي متماشية مع خطة الجامعة الاستراتيجية المستندة إلى تراكمية المعرفة وحداثتها ومواءمتها لتطورات العصر، وبما يحقّق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع، كما وأن تلك العملية تسبقها استشارات مستفيضة مع خبراء في أسواق العمل.

وأضاف الرفاعي أن البرنامج المستحدث يجسر الفجوة بين سوق العمل والمؤسسات الأكاديمية من خلال أبحاث تطبيقية، ويعمل على رفد سوق العمل بمختصين يمتلكون المعرفة والمهارت ولهم قدرة على التعامل مع التغيرات الحياتية والتكنولوجية. من جهته قال عميد الكلية الدكتور جورج سمور إن التخصص المستحدث يغطي حاجة السوق الماسة لبعض المواضيع المتخصصة والنادرة في مجال إدارة سلاسل التزويد، كاستدامة نظم الغذاء، إدارة عمليات التزويد في المنظمات الإنسانية، والخدمات اللوجستية البحرية.

ويذكر أن مجلة التعليم (The Education Magazine) العالمية أدرجت الكلية في قائمة أفضل 10 كليات أعمال في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (الباسيفيك) لهذا العام عقب استطلاع أجرته لآراء الخريجين وأرباب العمل من حيث جاهزية الطلبة للانخراط في أسواق العمل، وما يحصلون عليه من معارف ومهارات تساعدهم في التنافس على الوظائف.

كما وأن الكلية حصلت قبل عامين على الاعتماد الدولي AACSB؛ لتصبح الجامعة بذلك واحدة من 2% من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى في تاريخ الجامعات الأردنية تنال هذا الاعتماد.