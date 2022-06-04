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رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب

منذ 5 دقائق
رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب

وطنا اليوم – رعى رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم حفل اشهار كتاب بعنوان (أجعل لحياتك عنواناً) للكاتبة فاطمة ابو جاموس في قاعة بلدية جرش الكبرى

وقدمت عريفة الحفل الأستاذة وصال العياصرة كلمة ترحيبية براعي الحفل و الحضور و نبذة عن الكاتبة ابو جاموس

و في كلمة للكاتبة ابو جاموس رحبت خلالها براعي الحفل و الحضور و تحدثت عن مسيرتها في الكتابة مبينةً ان كلمة كاتب او شاعر لا تأتي الا بعد جهود مضنية و سنوات من الجد و المثابرة مؤكدة فخرها بما وصلت اليه.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم اننا نلتقي اليوم لتكريم كاتبة جرشية شابة نهضت من صميم المعاناة و نثرت افكارها حكما في كتاب و ان مثل هذه الطاقات الشابة تستحق الدعم و التشجيع مضيفاً اننا ما زلنا اليوم نستشهد بعبارات و كتابات خطها اصحابها منذ آلاف السنين.

و بين العتوم انه و بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أولت الحكومة الاردنية جل اهتمامها بتقديم الدعم المتواصل للمثقفين و لمسنا ذلك في احتفالات مئوية الدولة الاردنية التي خصصت جزءا كبيرا منها لتوثيق ما انتجه الكتاب خلال مائة سنة من خلال وزارة الثقافة.

و اضاف العتوم اننا نأمل قريبا افتتاح قصر للثقافة في جرش ساهم مجلس محافظة جرش بأنشائه حيث سيكون مصدر إلهام و منصة للكتاب و الشعراء و المثقفين.

وبينت الدكتورة هند الشروقي رئيسة لجنة المرأة اهمية الدور الذي تقوم به في هذه المبادرة  في التشجيع  على القراءة التي هي غذاء الروح والعقل وانه  لا بد من تضافر جهود جميع المؤسسات بدعم ومساندة هذه الفئة كونهم عدة المستقبل وان  نمد جسور التعاون مع المبادرات التي من شأنها زيادة الوعي بأهمية القراءة واقتناء الكتب، إيماناً منها بأن هذه الفئة العمرية بحاجة للاحتواء وتقديم كل ما يلزم لها من التوجيه للارتقاء باللغة العربية، وتعويض ما تم فقدانه من مفردات وتراكيب وبخاصة بعد توجه المدارس للتدريس عن بُعد، بسبب جائحة كورونا
وقال الشاعر عزت قوقزة من خلال ورقته التي قدمها : ” هذا الكتاب الذي يعتبر مرآة صادقة تعكس فكرة الكاتبة، وولادة أدبية جديدة تضاف لمخزوننا الأدبي والفكري والثقافي والانساني.


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