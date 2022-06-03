عمان الأهلية تستقبل السفير العُماني في الاردن

وطنا اليوم:استقبل الاستاذ الدكتور ساري حمدان في مكتبه يوم أمس الموافق 1-6-2022 سعادة السفير العُماني الشيخ هلال المعمري، مرحباً بسعادة الضيف والوفد المرافق .

وتأتي هذه الزيارة استمراراً لعملية التواصل والتعاون الوثيق بين السفارة العُمانية وبين الجامعة، كما تهدف للإطمئنان على أوضاع الطلبة العُمانيين والاطلاع على مسيرتهم الدراسية ومشاركاتهم في النشاطات المنهجية واللامنهجية.

وخلال اللقاء تطرق أ.د. حمدان الى تخصصات الجامعة المستحدثة والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي، وأهمية توجيه الطلبة لمثل هذه التخصصات وبما يتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم لمستقبلهم.

وفي نهاية اللقاء قدم أ.د. حمدان درع الجامعة التذكاري تكريما لسعادة السفير ، ثم توجه الجميع للالتقاء بالطلبة العُمانين الدارسين بالجامعة في مدرج مركز الحوراني للتعلم الالكتروني والتعليم المدمج، حيث دار حوار بين سعادة الشيخ المعمري والطلبة العُمانيين الدارسين بالجامعة ، واطلع على مسيرتهم الدراسية ومشاركاتهم في الانشطة المختلفة، وطرق استكمال أوراقهم حال حاجتهم لذلك