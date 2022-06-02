مركز صحة المرأة في عمان الأهلية يقدم محاضرة توعوية بعنوان حان الوقت لتوسيع مفهوم صحة المرأة

وطنا اليوم:تحقيقا للأهداف الاستراتيجية التى انتهجها مركز صحة المرأة والتى ترتكز على تقديم خدمات تثقيفية توعوية للمراحل العمرية المختلفة في مجال صحة المرأة، استضاف المركز اخصائية الجلدية والتناسلية الدكتورة كاترينا أبو فارس رئيسة الجمعية الأردنية للتثقيف الصحي.

حيث قدمت ندوة تثقيفية توعوية بعنوان “حان الوقت لتوسيع مفهوم صحة المرأة”. أبرزت من خلالها أهم التحديات الصحية التي تواجه المرأة، والتى يجب النظر إليها من منظور شامل يُعني بصحة المرأة منذ صغرها.

وأن الصحة حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية وليست مجرد غياب أو انعدام للمرض أو العجز، كما ركزت على أن الصحة هي ممارسة للعادات الصحية السليمة بشكل يومي من تغذية ورياضة وأساليب وقائية لتحقيق نتائج صحية بدنية وعقلية أفضل.

وعلى جانب الندوة رافقت مديرة المركز الدكتورة رنا أبوحويج الدكتورة كاترينا أبو فارس في جولة استطلاعية لعيادات قسم التجميل في الجامعة، كما قدمت لها شهادة تقديرية ودرع الجامعة شكرا وتقديراً على مشاركتها