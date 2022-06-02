كلية العمارة والتصميم تنظيم ورشتي عمل في كلية السلط التقنية

وطنا اليوم:نظمت لجنة خدمة المجتمع في كلية العمارة والتصميم / جامعة عمان الأهلية ورشتي عمل في كلية السلط التقنية وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/5/2022. حيث قدمت الدكتورة حنان الشيخ ورشة بعنوان (تطوير أساليب التعليم والتعلم في تخصصات الفنون التطبيقية)، كما قدمت الدكتورة سمر أبو صالح ورشة بعنوان (دور التخصصات التطبيقية في الحفاظ على الهوية الثقافية في المجتمعات العربية).

وتأتي هذه الورش انسجاماً مع رؤية الكلية في تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات ودعم الطلبة في تخصصات الفنون والتصميم