وطنا اليوم:شارك قسم التصميم الداخلي في كلية العمارة والتصميم – جامعة عمان الأهلية في ملتقى التصميم الداخلي السادس الذي عقد في كلية الفنون والتصميم في جامعة العلوم التطبيقية وموضوعه ” الاستدامة في التصميم الداخلي ” وذلك يوم الخميس الموافق 19/5/2022. حيث شارك في الندوة الحوارية للملتقى رئيس قسم التصميم الداخلي الدكتورة سمر أبو صالح والمدرس أحمد القنا.
وتضمنت الفعاليات مشاركة أعمال الطلبة والتي تحمل طابع الاستدامة وتوظيفها بالتصميم الداخلي ضمن مساقات في الخطة الدراسية، تحت إشراف الدكتور محمد أبو كشك والمدرس أمجد أبو عبدون
قسم التصميم الداخلي في عمان الأهلية يشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس
وطنا اليوم:شارك قسم التصميم الداخلي في كلية العمارة والتصميم – جامعة عمان الأهلية في ملتقى التصميم الداخلي السادس الذي عقد في كلية الفنون والتصميم في جامعة العلوم التطبيقية وموضوعه ” الاستدامة في التصميم الداخلي ” وذلك يوم الخميس الموافق 19/5/2022. حيث شارك في الندوة الحوارية للملتقى رئيس قسم التصميم الداخلي الدكتورة سمر أبو صالح والمدرس أحمد القنا.