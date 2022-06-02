حكم قضائي يوقف مشروع الاوتوبارك في شوارع اربد

وطنا اليوم:اعلن رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، وقف العمل بمشروع المواقف المدفوعة المسبقة “الاوتوبارك”، اليوم الخميس، بعد صدور قرار قضائي قطعي برفض الإستئناف المقدم من الشركة والمحكوم عليهم بالقضية .

واكد الشوحة أن الحكم القضائي فسخ عقد الاتوبارك، وبذلك يتم فسخ العقد بين الأطراف المعنية.

وبين أن البلدية ابلغت الشركة رسميا وعلى اثرها تم سحب موظفي الاوتوبارك من شوارع اربد ووقف المخالفات نهائيا في الشوارع المشمولة بالمشروع.

من جهته، قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية ترحب بحكم القضاء العادل، وسيتم انهاء كافة الإلتزامات السابقة بين الطرفين، والبدء بدراسة أفكار جديدة تهدف لخدمة المواطنين والتجار اعتماداً على التقنيات الحديثة وتستند الى مبدأ التشاركية والتشاور الذي رسخته البلدية في تقديم الخدمات للجميع