7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في الأردن

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء، على موقعها الالكتروني تقريرها الاحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأول من العام 2022 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الانترنت عريض النطاق

ووفقاً للتقرير المنشور، فقد بلغ مجموع اعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الاول من العام 2022 ما مجموعه (268) ألف مشترك، موزعاً على (176) ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي)، وبما مجموعه (92) ألف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (تجاري)، وبنسبة انتشار وصلت الى (2.41 %) وفقا لعدد السكان.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه (19.5) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الاول، شاملة الحركة الهاتفية الارضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بمجموع (17.4) مليون دقيقة، وبما مجموعه (2.2) مليون دقيقة للحركة الهاتفية الدولية.

من جانب آخر، أشار التقرير الى ان مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل بلغ (7.3) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الاول من العام 2022 ، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع (5.4) مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت (1.9) مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأول ما نسبته (65.5 %) وفقا لعدد السكان

وفيما يتعلق بخدمات الانترنت عريض النطاق، فقد أشار التقرير الى تسجيل ما مجموعه (355) ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الاول، في المقابل سجلت اشتراكات الانترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما مجموعه (238) ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الانترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه (129) ألف اشتراك مع نهاية الربع الاول.