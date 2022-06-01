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العجارمة يفتتح المبنى الجديد لمدرسة العال الاساسية المختلطة في لواء ناعور

منذ ثانيتين
العجارمة يفتتح المبنى الجديد لمدرسة العال الاساسية المختلطة في لواء ناعور

وطنا اليوم:افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأربعاء المبنى الجديد لمدرسة العال الأساسية المختلطة في لواء ناعور.
وبين الدكتور العجارمة أن افتتاح المدرسة اليوم يتزامن واحتفالات أبناء الوطن بعيد استقلال المملكة ال ٧٦، ويأتي إضافة نوعية إلى صروح العلم والبناء، مؤكدا تطلع الوزارة نحو الإنجاز وتعزيز فرص التعليم للجميع في الأردن من خلال انشاء المدارس والاضافات الصفية والأعمال التي ترتقي بالبنى التحتية التربوية نحو الأفضل.
وأشار إلي التحديات التي تواجه العملية التعليمية وأبرزها أزمات اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة، حيث شكلت ضغطًا كبيرا على البنى التحتية في القطاع التربوي واكتظاظ الصفوف وتحويل العديد من المدارس للعمل بنظام الفترتين.
وأضاف أن الوزارة ستلبي كافة احتياجات المدرسة الجديدة من الأثاث واللوازم والتجهيزات الحاسوبية، مباركًا للطلبة والمعلمين هذا الصرح الجديد.
من جانبه بين مدير التربية والتعليم للواء ناعور سليمان الرقبان أننا ندشن اليوم صرحا تربويًا يضاف إلى الإنجازات التي تحققت، حيث تلتحق هذه المدرسة بشقيقاتها من شبكة مدارس ناعور وتحتضن طلبتها وتقدم العلم والمعرفة.
بدورها، أعربت مديرة المدرسة نسيم المناعسة عن شكرها لكافة الجهود التي أسهمت في إنجاز هذا المبنى، مباركة لطلبتها والهيئات التعليمية والإدارية هذا الصرح التربوي.
من جانبه، بين رئيس مجلس التطوير التربوي باسل المناعسة أن إنشاء المبنى الجديد تم من خلال موازنة اللامركزية وبكلفة ٨٦٠٠٠٠ دينار، وقدم عرضا للواقع التربوي واحتياجات المدارس في لواء ناعور .
واشتملت فعاليات حفل الافتتاح الذي حضره رئيس بلدية حسبان المحامي عبد الكريم الغانم وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي، على قصيدة وطنية للشاعر محمد السواعير، وقصيدة للطالبة جود المناعسة، وفقرة استعراضية لطلبة الصف الرابع بعنوان وطني الشمس، ومناظرة شعرية بين الطالبة غلا المناعسة والطالب راكان المناعسة، إضافة إلى فقرة وطنية مقدمة إهداء من المدارس العالمية

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